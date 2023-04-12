Balmumu figürü cuma günü açılıyor

Haberin Devamı

Figürün bu cuma yapılacak özel açılışına Büyüküstün de katılacak.

Figür yapılırken İstanbul’daki özel bir fotoğraf stüdyosunda sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı.

Yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi.

Figürün yapım aşaması ise Londra’da gerçekleşti. Oyuncu geçen yıl Madame Tussauds Londra Stüdyosu’nun sanatçılarıyla bir araya geldi.

Büyüküstün’ün göz, ten ve saç renginden örnekler alındı.

Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonunda ise sanat, spor, bilim alanında 70’ten fazla kişinin balmumu figürü yer alıyor.