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Balmumu figürü cuma günü açılıyor

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#Tuba Büyüküstün#Madame Tussauds Londra Stüdyosu#Taksim
Balmumu figürü cuma günü açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 07:52

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ün balmumu figürü Taksim’de yer alan Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonuna dahil oluyor.

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Figürün bu cuma yapılacak özel açılışına Büyüküstün de katılacak.

Figür yapılırken İstanbul’daki özel bir fotoğraf stüdyosunda sanatçının 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekildi ve vücut taraması yapıldı.

Yüz ve beden ölçüleri alındı; sanatçının diş yapısı, saç, ten, göz rengi gibi özellikleri belirlendi.

Balmumu figürü cuma günü açılıyor

Figürün yapım aşaması ise Londra’da gerçekleşti. Oyuncu geçen yıl Madame Tussauds Londra Stüdyosu’nun sanatçılarıyla bir araya geldi.

Büyüküstün’ün göz, ten ve saç renginden örnekler alındı.

Madame Tussauds İstanbul’un koleksiyonunda ise sanat, spor, bilim alanında 70’ten fazla kişinin balmumu figürü yer alıyor.

 

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#Tuba Büyüküstün#Madame Tussauds Londra Stüdyosu#Taksim

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