Balkanlardan ödülle döndü

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Film, Avrupa Film Akademisi Ödülleri’ne seçilen filmler arasında yer alırken İspanya’nın en önemli film ödülleri olan Goya Ödülleri’nde de “en iyi uluslararası film” dalında da aday gösterildi.

Film ayrıca Asya Pasifik Film Ödülleri’nde (APSA) ise ‘en iyi senaryo’ dalında adaylar arasında yer almaya hak kazandı.

APSA ödülleri, 30 Kasım akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.