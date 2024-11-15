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Balkanlardan ödülle döndü

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#Tereddüt Çizgisi#7. Avrupa Balkan Film Festivali#Selman Nacar
Balkanlardan ödülle döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 08:53

SELMAN Nacar’ın yeni filmi ‘Tereddüt Çizgisi’, 7. Avrupa Balkan Film Festivali’nde ‘en iyi yönetmen’ ödülünü kazandı.

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 Film, Avrupa Film Akademisi Ödülleri’ne seçilen filmler arasında yer alırken İspanya’nın en önemli film ödülleri olan Goya Ödülleri’nde de “en iyi uluslararası film” dalında da aday gösterildi.

Film ayrıca Asya Pasifik Film Ödülleri’nde (APSA) ise ‘en iyi senaryo’ dalında adaylar arasında yer almaya hak kazandı.

APSA ödülleri, 30 Kasım akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak. Tülin Özen’in başrolünde yer aldığı filmde kendisine Oğulcan Arman Uslu, Gülçin Kültür Şahin, Vedat Erincin, Erdem Şenocak eşlik ediyor.

 

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#Tereddüt Çizgisi#7. Avrupa Balkan Film Festivali#Selman Nacar

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