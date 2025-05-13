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"Darbukanı susturdun...Son sahnedesin" Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

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#Balık Ayhan#Ayhan Küçükboyacı#Cenaze
Darbukanı susturdun...Son sahnedesin Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 19:48

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Balık Ayhan' olarak tanınan Roman müziğinin sevilen ismi Ayhan Küçükboyacı son yolculuğuna uğurlandı. Küçükboyacı'nın cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii'nde kılınan namazın arından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Cenazeye Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Balık Ayhan’ın ailesi, yakınları, sanat ve müzik dünyasından çok sayıda isim ile sevenleri katıldı.

Darbukanı susturdun...Son sahnedesin Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı


‘DARBUKANI SUSTURDUN, SON SAHNEDESİN’
Cenaze namazı öncesi ayakta durmakta zorlanan eşi Emine Küçükboyacı, "Darbukanı susturdun, eşini, kızını susturdun, son sahnedesin. Yap son şovunu" diyerek ağladı.

Darbukanı susturdun...Son sahnedesin Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

 HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'
Cenaze namazına katılan oyuncu Erkan Can, “Hepimizin başı sağ olsun. Bu cenazeye yetişebildim. Geçmişte birçok cenaze oldu ama işimizden gücümüzden dolayı kıt kıtına birine yetiştik, diğerlerine yetişemedik. İş vardı, çalışıyorduk. Ama nasip, kısmet işi bunlar. O yüzden ne diyelim, yapacak bir şey yok. En son okuluna gitmiştim; Kadıköy’de bir ritim okulu açmıştı. Ona hayırlı olsuna gitmiştim. Ondan sonra da buraya geldim işte. Ne diyeyim" ifadelerini kullandı.

 

 

 

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#Balık Ayhan#Ayhan Küçükboyacı#Cenaze

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