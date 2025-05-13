"Darbukanı susturdun...Son sahnedesin" Balık Ayhan son yolculuğuna uğurlandı

Haberin Devamı

Cenazeye Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Beyoğlu Kaymakamı Atakan Atasoy, Balık Ayhan’ın ailesi, yakınları, sanat ve müzik dünyasından çok sayıda isim ile sevenleri katıldı.



‘DARBUKANI SUSTURDUN, SON SAHNEDESİN’

Cenaze namazı öncesi ayakta durmakta zorlanan eşi Emine Küçükboyacı, "Darbukanı susturdun, eşini, kızını susturdun, son sahnedesin. Yap son şovunu" diyerek ağladı.



Cenaze namazına katılan oyuncu Erkan Can, “Hepimizin başı sağ olsun. Bu cenazeye yetişebildim. Geçmişte birçok cenaze oldu ama işimizden gücümüzden dolayı kıt kıtına birine yetiştik, diğerlerine yetişemedik. İş vardı, çalışıyorduk. Ama nasip, kısmet işi bunlar. O yüzden ne diyelim, yapacak bir şey yok. En son okuluna gitmiştim; Kadıköy’de bir ritim okulu açmıştı. Ona hayırlı olsuna gitmiştim. Ondan sonra da buraya geldim işte. Ne diyeyim" ifadelerini kullandı.