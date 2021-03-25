Balık Ayhan kimdir, gerçek adı ne? İşte Balık Ayhan'ın hayatıyla ilgili bilgiler
Hacıhüsrev'de teneke kutulardan yaptığı darbukaları çalarak müziğe başlayan Balık Ayhan, 1992'de ilk albümü 'Yaşayan Ruhlar'la Türkiye çapında ismini duyurdu. Balık Ayhan ayrıca Dansöz, Ispanaktan Nağmeler, Kehribar ve Baba Bi Buçuk isimli sinema filmleri ve Delikanlı isimli dizide oyuncu olarak rol aldı.
Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya geldi. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür. . Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı. Ardından özel hocalardan ders alan Balık Ayhan, 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik kariyerine adım attı.
Ayhan Küçükboyacı, Emine Küçükboyacı ile evlidir. Çiftin bu evliliğinden bir kız evladı vardır.