Balık Ayhan kimdir, gerçek adı ne? İşte Balık Ayhan'ın hayatıyla ilgili bilgiler

Balık Ayhan ismi ile tanınan ünlü müzisyen, şarkıcı Ayhan Küçükboyacı, İstanbul Hacıhüsrev'de dünyaya geldi. Aslen Roman bir ailenin evladı, 8 kardeşin en küçüğüdür. . Çok küçük yaşlarda mahalle düğünlerinde vurmalı çalgılar çaldı. Ardından özel hocalardan ders alan Balık Ayhan, 16 yaşında Galata Kulesi’nde profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Ayhan Küçükboyacı, Emine Küçükboyacı ile evlidir. Çiftin bu evliliğinden bir kız evladı vardır.

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