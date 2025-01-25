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'Baldız' sete çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Asuman Dabak#Oya Başar#Emel Müftüoğlu
Baldız sete çıktı
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:14

Hamdi Alkan, hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni filmi “Baldız”ın çekimlerine start verdi.

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KOMEDİ YILDIZLARI BİR ARADA

Komedinin ünlü isimleri “Baldız” adlı yeni sinema filminde buluşuyor. Hamdi Alkan, Oya Başar ve Asuman Dabak’ın yanı sıra Emel Müftüoğlu, Ayşegül Asar, Damla Aslanalp ve Pedro Karami’nin rol aldığı filmin çekimlerine geçtiğimiz gün Beykoz Kundura’da start verildi. Film ekibi ilk set gününde eğlenceli anlar yaşadı.

Baldız sete çıktı


ÇEKİMLER 1 AY SÜRECEK

Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği “Baldız”ın çekimleri 4 haftada tamamlanacak. ‘Baldız Fatoş’ karakterine Oya Başar’ın hayat verdiği filmde Ayşegül Asar ‘Ayşegül’, Hamdi Alkan ‘Nadir’, Asuman Dabak ‘Mine’, Emel Müftüoğlu ‘Sevda’, Damla Aslanalp ‘Yasemin’ ve Pedro Karami de ‘Roberto’ rollerinde seyirci karşısına çıkacak. 

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Baldız sete çıktı

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#Asuman Dabak#Oya Başar#Emel Müftüoğlu

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