'Baldız' sete çıktı

Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 11:14
Hamdi Alkan, hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı yeni filmi “Baldız”ın çekimlerine start verdi.
KOMEDİ YILDIZLARI BİR ARADAÇEKİMLER 1 AY SÜRECEK
Komedinin ünlü isimleri “Baldız” adlı yeni sinema filminde buluşuyor. Hamdi Alkan, Oya Başar ve Asuman Dabak’ın yanı sıra Emel Müftüoğlu, Ayşegül Asar, Damla Aslanalp ve Pedro Karami’nin rol aldığı filmin çekimlerine geçtiğimiz gün Beykoz Kundura’da start verildi. Film ekibi ilk set gününde eğlenceli anlar yaşadı.
Yapımcılığını Berton Medya’nın üstlendiği “Baldız”ın çekimleri 4 haftada tamamlanacak. ‘Baldız Fatoş’ karakterine Oya Başar
’ın hayat verdiği filmde Ayşegül Asar ‘Ayşegül’, Hamdi Alkan ‘Nadir’, Asuman Dabak
‘Mine’, Emel Müftüoğlu
‘Sevda’, Damla Aslanalp ‘Yasemin’ ve Pedro Karami de ‘Roberto’ rollerinde seyirci karşısına çıkacak.