'Baldız' sete çıktı

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KOMEDİ YILDIZLARI BİR ARADA



Komedinin ünlü isimleri “Baldız” adlı yeni sinema filminde buluşuyor. Hamdi Alkan, Oya Başar ve Asuman Dabak’ın yanı sıra Emel Müftüoğlu, Ayşegül Asar, Damla Aslanalp ve Pedro Karami’nin rol aldığı filmin çekimlerine geçtiğimiz gün Beykoz Kundura’da start verildi. Film ekibi ilk set gününde eğlenceli anlar yaşadı.

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