‘Baldız’ için geri sayım başladı

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Kadrosunda Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Emel Müftüoğlu, Damla Aslanalp ve Pedro Karami’yi de buluşturan filmin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası’nda yaklaşık 4 hafta sürdü.

2025 yılında seyirciyle buluşması planlanan filmin kutlama yemeği önceki akşam Kanyon Serafina’da düzenlendi. Kutlama yemeğinde kameraların karşısına geçen oyuncular, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filmde ‘Baldız’ karakterini canlandıran Oya Başar, “Ben kaynana oldum, kayınvalide oldum, ilk defa baldız oldum. Biz severek oynadık. İyi olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Oyunculukta emekli olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna da cevap veren Oya Başar, “Ölene kadar bırakmayacağım. İşimi yaptığım için o kadar mutluyum ki. Bazı işlerin emekliliği olabilir ama sanatçının çok zordur. Biz sağlığımız elverdiğince oynamaya çalışırız, bundan keyif alırız” ifadelerini kullandı.

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Asuman Dabak da Oya Başar’ın sözlerine destek çıktı:

“Biz sanatımıza aşığız. Dünyaya yeniden gelecek olsam oyuncu olmak isterdim. Biz sanatçı doğduk ve sanatçı olarak ölmek isteriz. Biz hancıyız yolcu değiliz.”