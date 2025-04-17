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Baldız güldürmeye geliyor!

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#Hamdi Alkan#Oya Başar#Asuman Dabak
Baldız güldürmeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 09:03

Yarın vizyona girecek komedi filmi “Baldız”ın galası yapıldı. Hamdi Alkan, Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Damla Aslanalp, Pedro Karami’nin rol aldığı yapım, seyircisini güldürecek.

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Hamdi Alkan’ın hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı, senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, “Baldız” filminin galası önceki akşam Kanyon AVM’de gerçekleşti. Başrollerinde Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Damla Aslanalp, Pedro Karami’nin yer aldığı, Emel Müftüoğlu’nun ise konuk oyuncu olarak katıldığı komedi filmini birçok ünlü isim izledi. Hamdi Alkan, “Çok kıymetli sanatçılarımızla bir film yaptık. Kendi içerisinde minik bir hikayesi olan, yüreklere dokunan, size tebessüm ettirecek iyi bir film oldu” dedi.

Baldız güldürmeye geliyor

Kadın dayanışmasını anlatmak istedik

Baldız (Fatoş) karakterine hayat veren Oya Başar, kadın dayanışmasının ön planda olduğu bir film yaptıklarını söyledi: “Biz yaptığımız işte biraz insanın içine dokunmaya, biraz güldürmeyi, biraz sevgiyi anlatmayı ve en önemlisi kadın dayanışmasını anlatmaya istedik.”

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Baldız güldürmeye geliyor

Damla Aslanalp, “Bu kadroda yer almak benim için büyük bir şanstı. Hem hayat arkadaşı kazandım hem de işimle alakalı güzel dersler çıkardım” dedi. Asuman Dabak ise bu işi çok sevdiklerini belirtti. Emel Müftüoğlu da “Tahminimden çok daha keyifli bir set oldu. Finalde çok eğlendik ve mutluyuz” dedi.

Baldız güldürmeye geliyor

Öpüşmem ve sevişmem

Seda Üren, “Bana da dizi teklifi geliyor. Projeyi değerlendiriyorum ama ne kadar başarı sergileyebilirim bilmiyorum” dedi. Üren, “Türkan Şoray kanunlarınız olur mu” sorusuna şu yanıtı verdi: “Öpüşmem, sevişmem. Ben oyuncu değilim.”

Baldız güldürmeye geliyor

Asena Tuğal
Baldız güldürmeye geliyor

Begüm Birgören
Baldız güldürmeye geliyor

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Hamdi Alkan, galaya kızı Ayşe ile katıldı.

 

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#Hamdi Alkan#Oya Başar#Asuman Dabak

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