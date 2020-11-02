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Televizyon
Haber Giriş: 02.11.2020 - 08:42 | Son Güncelleme:

‘Balçiçek’le Sohbete Geldik’

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‘Balçiçek’le Sohbete Geldik’
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KANAL D’de yeni bir program başlıyor. Deneyimli gazeteci ve televizyoncu Balçicek İlter’in moderatörlüğünü üstlendiği “Balçicek ile Sohbete Geldik” 8 Kasım Pazar günü ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Programda İlter, her hafta konuklarını masasında misafir edecek ve sohbetiyle hafta sonlarını renklendirecek. Ünlü sanatçılar, alanında uzman konuklar, en son trendler, güzelliğe dair ipuçları, hayata dair her şey “Balçiçek’le Sohbete Geldik”te konuşulacak.

‘Balçiçek’le Sohbete Geldik’

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