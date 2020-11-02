Programda İlter, her hafta konuklarını masasında misafir edecek ve sohbetiyle hafta sonlarını renklendirecek. Ünlü sanatçılar, alanında uzman konuklar, en son trendler, güzelliğe dair ipuçları, hayata dair her şey “Balçiçek’le Sohbete Geldik”te konuşulacak.

