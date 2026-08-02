Balat'ta 'Hasiyet' oyunu

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ÇOCUKLARI KIRMADI

Süreç Film imzalı Haysiyet'in yıldızlarından Doğukan Güngör, vatani görevinin hemen ardından postalının tozuyla sete koştu. Çekimlerin gerçekleştirildiği Balat'ın sıcak mahalle atmosferine kısa sürede uyum sağlayan oyuncu, etrafını saran çocukların voleybol davetini geri çevirmedi. Yoğun çalışma temposuna verdiği kısa arayı top oynayarak değerlendiren Güngör, neşeli tavırları ve enerjisi ile hem ekibin hem de vatandaşların gönüllerini fethetti.

DİZİNİN RUHUNU YANSITTI

İstanbul Fatih'teki Balat semtinde yaşanan keyifli anlar, dizinin ruhunu da yansıttı. Mahalle kültürü, dayanışması ve samimiyetinin ön plana çıktığı görüntüler, "Balat'ta Haysiyet maçı", "Haysiyet oyunu" ve "Haysiyet için oynadılar" yorumlarını beraberinde getirdi. Çocuklarla kurduğu doğal iletişim ve sıcak tavırlarıyla takdir toplayan Güngör'ün, Mehmet karakterini daha ilk günlerden benimsemesi gözlerden kaçmadı.

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MEHMET'İN ZORLU SINAVI

Haysiyet, birbirine taban tabana zıt iki ailenin çatışmasını ve bu çatışmanın ortasında filizlenen imkânsız bir aşkı ekranlara taşıyacak. Doğukan Güngör'ün hayat verdiği Mehmet ise hedefleri ve idealleri olan; ancak ne olursa olsun doğrularından taviz vermeyen bir mahalle delikanlısı olarak izleyici karşısına çıkacak. Karakterin en büyük sınavı ise aşkıyla haysiyeti arasında yapacağı zorlu seçim olacak.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Eda Teksöz'ün üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, güçlü hikâyesinin yanı sıra iddialı oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. Dizide Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkun Can İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın, Hilal Kuvvet ve Nergis Öztürk rol alıyor.

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ÇOK YAKINDA KANAL D'DE

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, Süreç Film imzası taşıyan Haysiyet, eylülde Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.