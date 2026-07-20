Balat sokaklarında Haysiyet rüzgarı!

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İki gün süren çekimlerde oyuncuların uyumu ve heyecanı objektiflere yansırken ortaya birbirinden renkli kareler çıktı. Dizinin hikâyesinde önemli bir yere sahip olan nakliye kamyonu da çekimlerde kullanıldı. Yapımın atmosferine güçlü bir katkı sunan kamyon, meraklı bakışların odağı oldu.

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Doğukan Güngör (Mehmet) ve Merih Öztürk (Simay), afiş çekiminde sergiledikleri uyumla dikkat çekti. Çekilen kareleri birlikte inceleyen ikili, doğal halleriyle beğeni topladı. Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, Süreç Film imzalı dizide hayat verecekleri Mehmet ve Simay karakterleri arasındaki çekime dair ilk ipuçları da afiş çalışmasıyla birlikte ortaya çıkmış oldu. İkili de seti izleyen vatandaşlardan tam not aldı.

DÖRT YIL SONRA EKRANDA

‘Haysiyet’te Sadık karakterine hayat veren Kerem Alışık, dört yıl aradan sonra bir televizyon dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşadı. Usta oyuncu hem sete yansıyan pozitif enerjisi ve deneyimiyle hem de yeni imajıyla dikkat çekti. Alışık’ın dönüşü, izleyiciler için şimdiden en çok konuşulan başlıklardan biri oldu.