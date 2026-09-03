Balat'ın 'Mehmet Abi'si

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ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ OLDU



Haysiyet'in Mehmet’i Doğukan Güngör, çekimlerin sürdüğü Balat'ta adeta gönülleri fethetti. Mahalleli ve hayranlarının yakın markajında olan oyuncu, kendisine gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Etrafını saran çocuklarla yakından ilgilenen Güngör, onlarla sohbet edip taş-kağıt-makas ve yakalamaca oynadı. Çocukların sık sık "Abi" diye seslendiği Güngör'ün samimi tavırları yüzleri gülümsetti.

“HAYSİYETLİ ÇOCUK”



Güngör’ün çekim sırasında bir kadın hayranıyla diyaloğu da renkli anlara sahne oldu. Yanına gelerek kendisini öpen hayranı, "Benim senin yaşlarında oğlum var. Allah yolunu açık etsin. Bekarsın değil mi? Rabbim gönlüne göre versin" sözleriyle sevgisini dile getirdi. İçten temennilere gülümseyerek karşılık veren Güngör, pozitif enerjisi ve mütevazı tavırlarıyla takdir topladı. Sosyal medyada ve set çevresinde oyuncu için dizinin adına da gönderme yapılarak "Haysiyetli çocuk" yorumları yapıldı.

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AYNI ŞEHİR, FARKLI HAYATLAR



Aynı şehirde yaşayan ancak bambaşka dünyalara ait insanların yollarını kesiştiren Haysiyet, Mehmet (Doğukan Güngör) ve Simay'ın (Merih Öztürk) imkansız aşkını merkezine alıyor. Aşk ve haysiyet arasında sıkışan iki gencin mücadelesini konu alan dizi, Yeşilçam ruhunu taşıyan sahneleriyle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta çekilen dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz oturuyor. Sevilen isimleri buluşturan dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün paylaştığı yapımın geniş oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim, Ecem Koca, Doruk Miraç Günaydın ve Hilal Kuvvet yer alıyor.

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8 EYLÜL'DE KANAL D'DE



Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.