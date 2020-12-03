Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun'un çocukları var mı? İşte, tarihi bilgilerle Bala Hatun'un hayatı

Kuruluş Osman Bala Hatun dizinin son bölümünde gündeme geldi. Osman Bey'in Bala Hatun'un çocuğu olmadıüı için başka biriyle evlenmeye karar vermesi ekran başındakileri meraklandırdı. Osman Gazi'nin tarihi kaynaklara göre, Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun olmak üzere iki eşi olmuş ve Alâeddin Ali Bey'in annesi Bala Hatun olarak yer alıyor.

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bâlâ Hâtun, Osmanlı I. Osman Osman'ın eşiydi. Ünlü Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Alaeddin Paşa'nın annesiydi. 1289'da doğan Bala Hatun 1234'te hayatını kaybetmiştir. Onun kimliği sık sık Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor.

ALEADDİN BEY KİMDİR?

Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" ünvanını kullanan ilk hanedan mensubudur. Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.