Bakü’de prömiyer

Haberin Devamı

Gençlik Mall’da düzenlenen gala gecesine Sinema Genel Müdürü Birol Güven, filmin yapımcısı Cemal Okan, yönetmeni Mehmet Ali Ergin ve başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Oğuzhan Koç katıldı. Ekibe ilgi büyük oldu.