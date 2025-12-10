Bakü’de prömiyer

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 10:28
Başrollerinde Oğuzhan Koç ve Ayça Ayşin Turan’ın yer aldığı “Bugün Güzel” filmi dünya prömiyerini Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirdi.
Gençlik Mall’da düzenlenen gala gecesine Sinema Genel Müdürü Birol Güven, filmin yapımcısı Cemal Okan, yönetmeni Mehmet Ali Ergin ve başrol oyuncuları Ayça Ayşin Turan ile Oğuzhan Koç katıldı. Ekibe ilgi büyük oldu.Oğuzhan Koç
“Filmimizin ilk gösterimini burada yapıyoruz. Çok heyecanlıyız. Güzel, tatlı bir film
yaptığımızı düşünüyoruz” dedi. Ayça Ayşin Turan
ise “Filmi ilk defa izleyeceğim. İnşallah uğurlu gelirsiniz ve gişesi bol olur” diye konuştu.