Aradan yÄ±llar geÃ§ti... Hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ unutamadÄ±... AdÄ±na lanet olsun senin

Uzun sÃ¼re Hollywood'un en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±larÄ± listelerinde yer aldÄ±lar hep. DoÄŸrusu bugÃ¼n ikisi de 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen hala da fiziksel Ã§ekiciliklerini kaybetmiÅŸ deÄŸil.

Daha da Ã¶tesinde kariyerleri boyunca altÄ± filmde de birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.Â KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±daki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine bakÄ±lÄ±rsa da birbirleriyle gayet gÃ¼zel geÃ§inip gidiyorlar.

Ama birinin diÄŸerine yÄ±llardan kalan bir "husumeti" olduÄŸunu biliyor musunuz? Daha doÄŸrusu bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanan ve unutulmayan bir kalp kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±...

Her ne kadar artÄ±k kÃ¶prÃ¼lerin altÄ±ndan Ã§ok sular akmÄ±ÅŸ olsa da bu durum unutulmuÅŸ deÄŸil. Nedeni de yine bir tÃ¼r mesleki rekabet!

YILLAR Ã–NCE UÄžRADIÄžI HAYAL KIRIKLIÄžINI HÄ°Ã‡ UNUTMADIÂ

Bu ilginÃ§ Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± George Clooney ile Brad Pitt.

Son olarak giÅŸede Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± kazanmasa da bÃ¼yÃ¼k sÃ¼kse yapan Wolfs adlÄ± filmde birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti George Clooney ile Brad Pittâ€¦

Venedik Film Festivali'nde de yanlarÄ±nda birinin eÅŸi Amal Clooney ve diÄŸerinin sevgilisi Ines de Ramon ile birlikte kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±lar...

Durum bÃ¶yleyken 64 yaÅŸÄ±ndaki George Clooney'in, 61 yaÅŸÄ±ndaki meslektaÅŸÄ± Brad Pitt'in "adÄ±nÄ± lanetlediÄŸi" bir olay var ki asla unutulmadÄ±.

Daha doÄŸrusu Clooney hiÃ§ unutmadÄ±. Elbette yÄ±llar boyunca meslektaÅŸÄ±na kin gÃ¼tmÃ¼yor ama yine de o eski gÃ¼nler, hafÄ±zasÄ±nÄ±n bir noktasÄ±nda hala tazeliÄŸini koruyor.

Bunun ne olduÄŸuna gelirsek...

AYNI ROL Ä°Ã‡Ä°N YARIÅžTILAR... BÄ°RÄ° SEVÄ°NDÄ°, DÄ°ÄžERÄ° ÃœZÃœLDÃœ

George Clooney, kariyerinin en Ã¶nemli Ã§Ä±mÄ±ÅŸÄ±nÄ± 1988 tarihli Roseanne adlÄ± TV dizisiyle yaptÄ±... SonrasÄ±nda da birÃ§ok dizide de sinema filminde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

BugÃ¼n Hollywood'un en nÃ¼fuzlu oyuncu, yapÄ±mcÄ± ve yÃ¶netmenlerinden biri. AynÄ± zamanda bir Broadway deneyimi de yaÅŸadÄ±.

Ama oynayamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aklÄ±ndan hiÃ§ Ã§Ä±karamadÄ±ÄŸÄ± bir rol var ki onca zaman geÃ§mesine raÄŸmen hala unutamadÄ±.

Clooney, The Times'a verdiÄŸi rÃ¶portajda bunu da aÃ§Ä±kladÄ± zaten.

AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Clooney, Brad Pitt'in kariyerinde Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan Thelma ve Louise filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rol iÃ§in oyuncu seÃ§melerine katÄ±ldÄ±. Hatta son provaya kadar ulaÅŸtÄ±.

Ä°kisi de sonradan kariyerlerinde bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ± elde etti. Ama George Clooney, Thelma ve Louise'de Brad Pitt'e kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rolÃ¼ hiÃ§ unutmadÄ±.Â

ROLÃœ BRAD PITT ALDI

Ama olmadÄ±... Ã‡Ã¼nkÃ¼ sÃ¶z konusu rolÃ¼ Brad Pitt'e kaptÄ±rdÄ±. Bunu da "Lanet olasÄ± Brad Pitt rolÃ¼ aldÄ±" diyerek ifade etti. Tabii ki ÅŸakayla karÄ±ÅŸÄ±k.

Ä°tirafÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Clooney, modern sinemanÄ±n en iyi filmlerinden biri olarak nitelendirilen Thelma ve Louise filmini Ã¶yle hemen izleyemedi.

Bir baÅŸka deyiÅŸle rolÃ¼ kaptÄ±rmasÄ±nÄ±n etkisinden uzun sÃ¼re kurtulamadÄ±.

"Thelma ve Louise'i yÄ±llarca izlemedim" diyen Clooney, rolÃ¼ kaptÄ±rmasÄ±na sinirlendirdiÄŸini de saklamadÄ±. Sonra da bu rolÃ¼n Brad Pitt'in baÅŸarÄ±lÄ± kariyerinin baÅŸlangÄ±cÄ± olduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

George Clooney, filmi izledikten sonra Brad Pitt'in performansÄ±nÄ± Ã§ok beÄŸendiÄŸini de saklamadÄ±. "Filmi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde 'Elbette bu adam olmalÄ±ydÄ±' diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m diye meslektaÅŸÄ±nÄ±n performansÄ±nÄ± beÄŸendiÄŸini de belirtti Clooney.

Brad Pitt, kariyerinin dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan Thelma ve Louise'de Ã¶zellikle de Ã¼stsÃ¼z dans sahnesiyle bir anda milyonlarÄ±n hafÄ±zasÄ±nda da gÃ¶nlÃ¼nde de yer etti. Onun sonrasÄ±nda da mesleÄŸinde dizi dizi baÅŸarÄ±lara imza attÄ±.





Tabii ki aradan geÃ§en zamanda ikisi de kariyerlerinde bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸarÄ± elde etti. Birbirlerine diÅŸ bilemelerini gerektiren bir durum kalmadÄ±.Â Brad Pitt ile George Clooney, sonrasÄ±nda altÄ± filmde birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar.





Thelma ve Louise'in seÃ§melerinde George Clooney'in yanÄ± sÄ±ra Mark Ruffalo ve Grant Show da vardÄ±.Â





BRAD PITT'Ä° GÃ–RÃœNCE REPLÄ°KLERÄ°NÄ° BÄ°LE UNUTTU

Thelma ve Louise filminin yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Geena Davis de 2022'de konuk olduÄŸu Graham Norton Show'da oyuncu seÃ§melerinde yaÅŸananlarÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

"Kadroya girdikten sonra aramÄ±za katÄ±lmak iÃ§in seÃ§melere giren dÃ¶rt adayla birlikte okuma provasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±m. Her bir aday odaya girdi ve hepsi de Ã§ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±ydÄ±" diye anlattÄ±.



SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re adaylarÄ±n Ã¼Ã§ tanesi koyu renk saÃ§lÄ±ydÄ±..Geena Davis bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Hepsi Ã§ok yetenekliydi. Bu yÃ¼zden hangisinin rolÃ¼ alacaÄŸÄ±nÄ± Ã§ok umursamadÄ±m."

Ama yine onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ adayÄ±n odaya girmesi oyunu deÄŸiÅŸtirdi. Gelin, yine Davis'ten dinleyelim: "DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ aday odaya girdi ve o Brad Pitt'ti. Ã‡ok karizmatik ve inanÄ±lmaz derecede yetenekliydi.. Ã–yle ki provada sÃ¶ylemem gereken replikleri unuttum."

'SARIÅžIN ADAY' ROLE SEÃ‡Ä°LDÄ°

Davis sonrasÄ±nda yapÄ±mcÄ±lara "sarÄ±ÅŸÄ±n adayÄ±" yani Brad Pitt'i hepsinden daha fazla beÄŸendiÄŸini sÃ¶yledi. BÃ¶ylece Pitt de Hollywood yÄ±ldÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§an o role seÃ§ilmiÅŸ oldu.

Brad Pitt'in Thelma ve Louise'de canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± J.D karakteri iÃ§in seÃ§melere katÄ±lan diÄŸer isimler ise George Clooney, Mark Ruffalo ve Grant Show'du.

Ridley Scott'Ä±n yÃ¶nettiÄŸi Thelma ve Louise, 1990'lara damga vuran filmlerden biri.

Senaryosunu Callie Khouri'nin yazdÄ±ÄŸÄ± filmde Geena Davis ile birlikte Susan Sarandon, Harvey Keitel ve Michael Madsen rol aldÄ±.

Hollywood'un en Ã¼nlÃ¼ yol filmlerinden biri olarak tarihe geÃ§en Thelma ve Louise'da Brad Pitt de filmin iki kadÄ±n karakterinin otomobillerine aldÄ±ÄŸÄ± otostopÃ§uyu canlandÄ±rdÄ±.

