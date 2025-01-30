Bakmayın ağırbaşlı hallerine… Beyaz atlı prensi elinden kaçırmamak için ne oyunlar oynamış!

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Geçen seneyi Kate Middleton’ın kansere yakalanması ve zorlu tedavi süreciyle birlikte adeta bir kâbusun içinde yaşar gibi görünen Galler Prensi ve Prensesi artık hastalığın geride kalmasıyla rahat bir nefes aldı.
HASTALIK SÜRECİ BOYUNCA AŞKLARI DİLLERDEN DÜŞMEDİ
Bu süreç boyunca da hem Kate ve William hakkındaki haberler bitmek bilmedi hem de bu büyük aşkın başladığı eski günler bol bol hatırlanıp gündeme getirildi.
Prens William’la, ikisinin de öğrenci olduğu St. Andrews Üniversitesi’nde tanışan Kate Middleton soylu bir aileden değil halktan gelen alelade bir kızken güzelliği ve zekasıyla onun gönlünü kazanmayı çabucak başardı.
İkili 2011’de evlense de bu süreç çok kolay yaşanmadı. Kâh ayrılıp kâh barıştılar, kimileri Kate’i William’a denk görmedi, kimileri Kate’de Prenses Diana’yı gördü, kaderleri benzemesin diye dua etti.
O “SIRADAN” GENÇ KIZ BİR GÜN KRALİÇE OLACAK
William’ın yıllar sonra “Ben karımın en çok normalliğine vuruldum” sözleriyle doğruladığı gibi bu “sıradan” genç kız prensiyle evlenmeyi başardı.
Ancak çiftin nişanlanması ve artık kraliyet tarafından resmen tanınmaları öyle uzun sürdü ki İngiliz basını Kate Middleton’a “Bekleyen Kate” diye isim bile taktı.
BU HİKÂYE KİTAPTAKİ ÇOK ESKİ BİR “NUMARA”!
Kate’in bu zorlu mücadelesinde yaşanan biraz komik biraz da aslında yakın çevremizden belki de benzerlerini dinlediğimiz bir ilginç olay yaşandı. Bunu da yıllar sonra artık geleceğin kraliçesi olan Kate Middleton’ın üniversiteden bir arkadaşı ortaya çıkardı.
Geleceğin Galler Prensesi 2001'den 2005'e kadar St. Andrews Üniversitesi'ne devam etti ve burada Prens William ile tanıştı. Ancak çift aşık olmadan önce çabucak arkadaş olmuşlar ve Kate William’la ilk önce bu şekilde yakınlaşmıştı.
Kate'in eski yurt arkadaşı Laura Warshauer, o günlerde yaşananları anlatınca dünyanın en ünlü çifti arasındaki aşkın nasıl doğduğu da daha iyi anlaşıldı.
AŞKIN İLK KIVILCIMLARI BÖYLE DOĞDU
Laura Warshauer, bir doğum günü partisine birlikte gittikleri William ve Kate’in arasında geçenleri anlattı. “Birinin Will'le sohbet ettiğini hatırlıyorum... Bu bir doğum günü partisindeki bir kızdı. Prens çok kibar davranıyor ancak kızdan kaçmaya çalışsa da başaramıyordu” dedi Warshauer.
Kate ise durumu uzaktan fark etmiş, William’ı kurtarmak için hemen harekete geçmişti. Gelip William’ın boynuna kolunu dayayan Kate o anda William’ın sevgilisi gibi davranmış, kibar prens de kıza “Özür dilerim, bir kız arkadaşım var” diyerek durumdan kurtulmayı başarmıştı.
“TEŞEKKÜR EDERİM KATE”
William sonra Kate'e döndü ve “Teşekkür ederim!” dedi.
O zamanlar sevgili olmasalar da William ve Kate’in arasındaki kimyayı fark eden arkadaşları Laura Warshauer “Sanki bu iki insan birbirini ezelden beri tanıyormuş gibi hissediyordunuz. Orada bir enerji vardı” diyordu çift için.
AŞK MASALININ İLK SATIRLARINI BÖYLE YAZDILAR
Kate Middleton henüz arkadaş olduğu ancak belli ki romantik hisler de beslediği William’a karşı bu korumacı tavrıyla aslında prensinin ilgisini daha çok çekmiş ve belki de 2000’lerin başından beri tanık olunan bu aşk masalının ilk satırları böylece yazılmıştı…
Ancak William’ın Kate konusunda nihai karara varışı bu olaydan kısa bir süre sonra yaşanacaktı. Okulda bir hayır işi için düzenlenen defileye çıkan Kate transparan bir elbise giyip podyumda yürüdü.
O DEFİLE VE O ELBİSE NİHAİ KARARIN SEBEBİ OLDU
Defileyi ön sıradan izleyen William Kate’i o elbiseyle görünce ona aşık olduğunu anladı. Belki de bu hikâye bir şehir efsanesi gibi anlatıldı, dilden dile yayıldı ve artık gerçek kabul edildi.
Ama doğruluğundan emin olunan bir tek şey var ki Kate’in o gün üzerinde olan elbise çift nişanlandıktan sonra açık artırmayla satıldı ve 65 bin pound gibi epey yüksek bir fiyata alıcı buldu…