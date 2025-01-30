Bakmayın ağırbaşlı hallerine… Beyaz atlı prensi elinden kaçırmamak için ne oyunlar oynamış!

Haberin Devamı

Geçen seneyi Kate Middleton’ın kansere yakalanması ve zorlu tedavi süreciyle birlikte adeta bir kâbusun içinde yaşar gibi görünen Galler Prensi ve Prensesi artık hastalığın geride kalmasıyla rahat bir nefes aldı. Kate Middleton'ın kanser mücadelesiyle geçen 2024 senesi bir yandan da kocası William'la aşklarını zorlu bir sınavdan geçirmiş oldu ve dünyanın en ünlü çifti aralarındaki sağlam bağı kanıtlayıp bu savaştan muzaffer ayrıldı

HASTALIK SÜRECİ BOYUNCA AŞKLARI DİLLERDEN DÜŞMEDİ

Bu süreç boyunca da hem Kate ve William hakkındaki haberler bitmek bilmedi hem de bu büyük aşkın başladığı eski günler bol bol hatırlanıp gündeme getirildi.

Haberin Devamı

Prens William’la, ikisinin de öğrenci olduğu St. Andrews Üniversitesi’nde tanışan Kate Middleton soylu bir aileden değil halktan gelen alelade bir kızken güzelliği ve zekasıyla onun gönlünü kazanmayı çabucak başardı.

Biri prens biri ise halktan gelen bir genç kız olan William ve Kate St. Andrews Üniversitesi’nde sanat tarihi okurken tanıştı, o günlerde başlayan dostlukları sonradan aşka dönüştü

İkili 2011’de evlense de bu süreç çok kolay yaşanmadı. Kâh ayrılıp kâh barıştılar, kimileri Kate’i William’a denk görmedi, kimileri Kate’de Prenses Diana’yı gördü, kaderleri benzemesin diye dua etti.

O “SIRADAN” GENÇ KIZ BİR GÜN KRALİÇE OLACAK

William’ın yıllar sonra “Ben karımın en çok normalliğine vuruldum” sözleriyle doğruladığı gibi bu “sıradan” genç kız prensiyle evlenmeyi başardı.

William'ı başta arkadaş gibi görse de Kate ona karşı çok korumacı bir tutum sergilemişti... Aslında bunun altında da ona hissettiği ancak henüz anlamlandıramadığı duygular vardı... İkili flört ettikleri dönemde ayrılsa da birbirlerinden kopamayıp yeniden birleşti

Haberin Devamı

Ancak çiftin nişanlanması ve artık kraliyet tarafından resmen tanınmaları öyle uzun sürdü ki İngiliz basını Kate Middleton’a “Bekleyen Kate” diye isim bile taktı.

Gözden Kaçmasın Bu sevginin önünde hiçbir kural duramıyor… Haberi görüntüle

BU HİKÂYE KİTAPTAKİ ÇOK ESKİ BİR “NUMARA”!

Kate’in bu zorlu mücadelesinde yaşanan biraz komik biraz da aslında yakın çevremizden belki de benzerlerini dinlediğimiz bir ilginç olay yaşandı. Bunu da yıllar sonra artık geleceğin kraliçesi olan Kate Middleton’ın üniversiteden bir arkadaşı ortaya çıkardı.

Laura Warshauer, ABD'li haber kuruluşu Fox'a verdiği röportajda William ve Kate'in gençlik hallerini anlattı, o günlerden bir fotoğraflarını da paylaştı... Laura Warshauer, ikilinin daha o günlerden aralarında bir kimya olduğunu söylemekle kalmadı hem William'ın hem de Kate'in çok arkadaş canlısı, yardımsever ve ayakları yere basan insanlar olduğunu söyledi

Haberin Devamı

Geleceğin Galler Prensesi 2001'den 2005'e kadar St. Andrews Üniversitesi'ne devam etti ve burada Prens William ile tanıştı. Ancak çift aşık olmadan önce çabucak arkadaş olmuşlar ve Kate William’la ilk önce bu şekilde yakınlaşmıştı.

Kate'in eski yurt arkadaşı Laura Warshauer, o günlerde yaşananları anlatınca dünyanın en ünlü çifti arasındaki aşkın nasıl doğduğu da daha iyi anlaşıldı. Geleceğin hükümdarları gençlik yıllarında birer Hollywood yıldızı gibi takip ediliyor, basın onların fotoğraflarını çekebilmek için büyük bir savaş veriyordu

AŞKIN İLK KIVILCIMLARI BÖYLE DOĞDU

Laura Warshauer, bir doğum günü partisine birlikte gittikleri William ve Kate’in arasında geçenleri anlattı. “Birinin Will'le sohbet ettiğini hatırlıyorum... Bu bir doğum günü partisindeki bir kızdı. Prens çok kibar davranıyor ancak kızdan kaçmaya çalışsa da başaramıyordu” dedi Warshauer.

Haberin Devamı

Kate ise durumu uzaktan fark etmiş, William’ı kurtarmak için hemen harekete geçmişti. Gelip William’ın boynuna kolunu dayayan Kate o anda William’ın sevgilisi gibi davranmış, kibar prens de kıza “Özür dilerim, bir kız arkadaşım var” diyerek durumdan kurtulmayı başarmıştı. Adı "Bekleyen Kate'e" çıksa da bu aşkı İngiliz halkı da kraliyet ailesi de kabullendi, bu güzelliği bir yana zekâsıyla da etrafına ışık saçan genç kadının avuçlarına kraliçe olmanın anahtarı bırakıldı...

“TEŞEKKÜR EDERİM KATE”

William sonra Kate'e döndü ve “Teşekkür ederim!” dedi.

O zamanlar sevgili olmasalar da William ve Kate’in arasındaki kimyayı fark eden arkadaşları Laura Warshauer “Sanki bu iki insan birbirini ezelden beri tanıyormuş gibi hissediyordunuz. Orada bir enerji vardı” diyordu çift için. William 2010'da Kenya'ya yaptıkları bir gezide Kate'e evlenme teklif etti, çiftin resmi nişanı yapılırken de annesi Diana'nın en sevdiği takılarından olan safir taşlı o meşhur yüzüğü müstakbel eşinin parmağına taktı

Haberin Devamı

AŞK MASALININ İLK SATIRLARINI BÖYLE YAZDILAR

Kate Middleton henüz arkadaş olduğu ancak belli ki romantik hisler de beslediği William’a karşı bu korumacı tavrıyla aslında prensinin ilgisini daha çok çekmiş ve belki de 2000’lerin başından beri tanık olunan bu aşk masalının ilk satırları böylece yazılmıştı…

Ancak William’ın Kate konusunda nihai karara varışı bu olaydan kısa bir süre sonra yaşanacaktı. Okulda bir hayır işi için düzenlenen defileye çıkan Kate transparan bir elbise giyip podyumda yürüdü. Kate Middleton'ın okuldaki hayır amaçlı defilede giydiği bu elbiseyle William'ın aklını başından aldığı ve beyaz atlı prensin de en sonunda evlilik kararını verebildiği bir şehir efsanesi gibi yıllarca anlatıldı

O DEFİLE VE O ELBİSE NİHAİ KARARIN SEBEBİ OLDU

Defileyi ön sıradan izleyen William Kate’i o elbiseyle görünce ona aşık olduğunu anladı. Belki de bu hikâye bir şehir efsanesi gibi anlatıldı, dilden dile yayıldı ve artık gerçek kabul edildi.

Ama doğruluğundan emin olunan bir tek şey var ki Kate’in o gün üzerinde olan elbise çift nişanlandıktan sonra açık artırmayla satıldı ve 65 bin pound gibi epey yüksek bir fiyata alıcı buldu…