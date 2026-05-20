Bakışlarıyla 17'den vurdu

Haberin Devamı

Afişte, Çağan Efe Ak’ın hayat verdiği Aras karakterinin bakışları dikkat çekti. Paylaşımlarda yer alan “Bazı bakışlar unutulmaz; çünkü içinde kocaman bir geçmiş vardır!” sözü, bu bakışlara ayrı bir anlam kazandırdı. Takipçilerin “Bazı bakışlar unutulmaz” vurgulu yorumları öne çıktı. Afiş, Daha 17’nin hikâyesine dair merakı daha da artırdı.

ARAS’IN ETKİLEYİCİ HİKÂYESİ

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın geçmişine ulaşma çabasını merkezine alan Daha 17, güçlü bir aile hikâyesi sunuyor. Dramatik yapısı ve duygusal anlatımıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizide, geçmişin izlerini süren Aras’ın mücadelesi öne çıkıyor.

ZENGİN OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu Daha 17, genç yeteneklerle sevilen isimleri bir araya getiriyor. Zengin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Armağan Oğuz, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek, Çağdaş Onur Öztürk, Helin Elveren, Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş, Hakan Meriçliler, Deniz Ali Cankorur, Ezgi Dalgıç, Berra Ahsen Uslu, Batuhan Mora, Efe Musa, Ahmet Can Özer ve Güneş Hayat yer alıyor.

Haberin Devamı

BÜYÜK RANDEVU 31 MAYIS’TA

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Daha 17, güçlü senaryosu ve etkileyici atmosferiyle 31 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlayacak.