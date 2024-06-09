Bakan Ersoy: Ülkemizin tanıtımına büyük katkı

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Kariyeri boyunca 5 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli İstanbul'da unutulmaz bir konsere imza attı. Müzikseverlerin karşısına çıkan Bocelli'ye soprano Serena Gamberoni, kemanist Anastasiya Petrysak ve bariton Faik Mansuroğlu eşlik etti.
MUHTEŞEM BİR KONSERDİ
"Bu akşam, dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği muhteşem konseri izlemek büyük bir keyifti. İstanbul Devlet Senfoni Orkestramız ve İstanbul Opera Korosu’nun olağanüstü performanslarıyla zenginleşen bu özel etkinlikte, BJK Tüpraş Stadyumu’nu dolduran müzikseverlerle muhteşem bir atmosferde buluştuk. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın da desteğiyle ülkemize gelen bu tür etkinlikler, insanlarımızı dünya çapında sanatçılarla buluştururken aynı zamanda ülkemizin kültürel ve turistik alanda tanıtımına büyük katkı sağlıyor."