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Bak Postacı geliyor! Ozan Akbaba’nın yeni filmi

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#Ozan Akbaba#Postacı#Polat Yağcı
Bak Postacı geliyor Ozan Akbaba’nın yeni filmi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 08:17

Başrolünü Ozan Akbaba’nın üstlendiği “Postacı” filminin çekimlerine Muğla’da başlandı. Hikâyesi 1950’li yıllarda geçen film, posta memuru Osman’ın imkânsız aşkını beyazperdeye taşıyacak.

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ROLÜ İÇİN BIYIK BIRAKTI

“Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, beyazperdede de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı “Postacı” filminin çekimlerine Muğla’da start verildi. Ozan Akbaba, filmdeki ‘postacı Osman’ karakteri için bıyıklı imajıyla kamera karşısına geçti.

Bak Postacı geliyor Ozan Akbaba’nın yeni filmi

2026 YILINDA SİNEMALARDA

Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği, yapımcılığını ise Poll Films şirketiyle Polat Yağcı’nın üstlendiği “Postacı”, posta memuru Osman’ın imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu alıyor. Hikâyesi 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında geçen filmin 2026’nın başında vizyonda olması planlanıyor.

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Bak Postacı geliyor Ozan Akbaba’nın yeni filmi

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#Ozan Akbaba#Postacı#Polat Yağcı

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