Bak Postacı geliyor! Ozan Akbaba’nın yeni filmi

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ROLÜ İÇİN BIYIK BIRAKTI

“Uzak Şehir” dizisinin başrol oyuncusu Ozan Akbaba, beyazperdede de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun başrolünde yer aldığı “Postacı” filminin çekimlerine Muğla’da start verildi. Ozan Akbaba, filmdeki ‘postacı Osman’ karakteri için bıyıklı imajıyla kamera karşısına geçti.

2026 YILINDA SİNEMALARDA

Yüksel Aksu’nun yazıp yönettiği, yapımcılığını ise Poll Films şirketiyle Polat Yağcı’nın üstlendiği “Postacı”, posta memuru Osman’ın imkânsız aşkı Gülizar’a kavuşma çabasını konu alıyor. Hikâyesi 1950’lerin sonunda, küçük bir Ege kasabasında geçen filmin 2026’nın başında vizyonda olması planlanıyor.

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