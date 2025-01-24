Bak küçük prens! Senin gibi biri daha var: Onu tanısan seversin!

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Aslında o dönemde bütün o gösterişli etkinliklerin onuruna düzenlendiği kişi bile kimi zaman gölgede kaldı.

Çünkü hiç umulmadık biri çıktı ve kendi dünyasında gayet doğal olan davranışlarıyla herkesten rol çaldı. Üstelik bu kişi küçücük bir çocuktu.

Büyük olasılıkla anladınız tarihe geçen hangi olaydan söz ettiğimizi...

SANKİ TEK KİŞİLİK GÖSTERİ YAPTI

İngiltere'nin artık hayatta olmayan kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü 2022 yılının haziran ayına damgasını vurdu. Dünyada bu kadar uzun süre tahtta kalan hükümdar pek az olduğundan elbette olup bitenlere bütün dünya dikkat kesildi.

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Sağlığı giderek bozulan hatta bu dünyada çok az vakti kaldığı artık açıkça görülen Kraliçe 2. Elizabeth bütün o etkinliklerin odak noktasındaydı. Ama epeydir hasta olduğu için bazı törenlere katılamadı.

Bütün o gösterişli atmosfer içinde biri vardı ki zaman zaman Kraliçe'yi bile gölgede bıraktı. Onun katılamadığı etkinliklerde de bütün ilgiyi üzerinde topladı zaten.

Ülkenin gelecekteki kralı Prens William ile eşi Kate Middleton'ın üç çocuğunun en küçüğü olan Louis'ydi o kişi...

AFACANLIKLARI BİTMEK BİLMEDİ

O dönemde henüz 4 yaşında olan Louis, kimi zaman Buckingham Sarayı'nın balkonunda tüm ailesiyle birlikte askeri uçakların gösterisini izlerken çığlık attı.

Kimi zaman konser ya da geçit töreni izlerken durduğu yerde duramadı, ilginç dans figürleri sergiledi. Bazen de kendisini uyarmaya çalışan annesi Kate'in ağzını eliyle kapattı.

Bununla da sınırlı kalmadı Louis'nin afacanlıkları. Daha sonraki yıl da yine tüm ailesiyle birlikte katıldığı etkinliklerde aslında protokol kurallarına hiç uymayan davranışlarıyla dikkat çekti.

Aradan geçen iki yıl içinde görünüşe göre Louis de biraz daha büyüdü ve artık daha ağır başlı davranışlar sergilemeye başladı.

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Yine o afacan bakışları yerinde dursa da artık annesi Kate ile babası William onunla birlikte gittikleri etkinliklerde artık daha rahat hissediyor.

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HERKES AFACAN LOUIS'Yİ HATIRLADI

Ama sonuç olarak çocuk çocuktur...

Bu hafta dünya gündemine damgasını vuran olaylardan birinde de Louis'nin iki yıl önceki davranışlarını hatırladı herkes.

Etrafında olup biten tarihi bir olayı bile umursamayan bu küçük çocuk, davranışlarıyla herkese Prens Louis'nin yakın geçmişteki tavırlarını hatırlattı.

Bu küçük çocuk dünya sahnesine ilk kez çıktı ama görünüşe göre babasının konumu gereği eğer ailesiyle birlikte bu tür etkinliklere katılırsa çok dikkat çekmeye devam edecek.

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Herkese Prens Louis'nin afacanlıklarını anımsatan bu küçük çocuk ABD'nin yeni başkanı olarak ikinci kez Beyaz Saray'a dönem Donald Trump'in yemin töreninde yerini aldı.

OLUP BİTENİ UMURSAMADI, KENDİ GÖNLÜNÜ EĞLEDİ

Tabii ki babası nedeniyle. Çünkü küçük Louis'yi hatırlatan o çocuk ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in oğlu.

Trump'ın göreve başlaması nedeniyle düzenlenen etkinliklerde Vance'e karısı Usha ile çocukları 7 yaşındaki Ewan Blane, 4 yaşındaki Vivek ve tek kızları olan üç yaşındaki Mirabel de eşlik etti.

Ağabeyi Ewan Blane biraz daha sakin dururken 4 yaşındaki Vivek, önce elindeki oyuncak ayısıyla dikkat çekti.

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Sonra da Donald Trump ile babası JD Vance kürsüde etrafı selamlarken başını hemen önündeki panoya dayayıp uykulu gözlerle etrafı seyretti.

Onun bu umursamaz tavırları da sosyal medyada çok konuşuldu. Hatta 'Küçük Louis belki uslanıyor ama Vivek onun yerini alacak' yorumlarına neden oldu.

Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'ın en küçük oğlu Louis artık 6 yaşına geldi. Her ne kadar afacan bakışları yerinde dursa da görünüşe göre eskisine oranla epey uslandı.