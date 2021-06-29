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Televizyon
Haber Giriş: 29.06.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Baht Oyunu’nun kamera arkasındaki eğlence

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Baht Oyunu’nun kamera arkasındaki eğlence

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı, sevilen diziş Baht Oyunu’ nda eğlence, kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında da devam ediyor. 

 

Dizinin genç oyuncuları Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen setteki boş zamanlarının büyük bir kısmını birlikte geçiriyor. Kısa sürede uyum yakalayan genç oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları set paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Oyuncuların paylaşımlarında dizinin ekrandaki eğlenceli dünyasının setteki uyumlu ve neşeli ortamdan kaynaklandığı görülüyor.

Baht Oyunu’nun kamera arkasındaki eğlence

Setteki eğlenceli anlara dizinin yönetmeni Serdar Gözelekli de eşlik ediyor. ‘Baht Oyunu’ setinin renkli dünyası hem ekrana hem sosyal medya paylaşımlarına yansıyor.
Baht Oyunu’nun kamera arkasındaki eğlence


‘Baht Oyunu’, yeni bölümüyle 29 Haziran Salı akşamı 20.00’de Kanal D’de…

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