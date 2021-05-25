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Televizyon
Haber Giriş: 25.05.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

‘Baht Oyunu’ndan ilk kareler

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‘Baht Oyunu’ndan ilk kareler

KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Baht Oyunu”ndan ilk kareler yayınlandı.

Yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, ARC Film imzalı dizi çok yakında seyirciyle buluşacak. İlk tanıtımıyla büyük ilgi gören dizinin başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel seyirci karşısına çıkacak.

‘Baht Oyunu’ndan ilk kareler

BİR AŞK HİKÂYESİ
Oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli’nin de yer aldığı “Baht Oyunu”, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikâyesini ekrana taşıyacak. Senaryosunu Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda oturan isim ise Serdar Gözelekli.

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