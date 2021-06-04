‘Baht Oyunu’ yeni fragmanıyla gündemde

Yaz ekranının iddialı dizilerinden biri olmaya hazırlanan ‘Baht Oyunu’nun ikinci fragmanında Ada’nın merakla beklenen öyküsünden ipuçları yer alıyor.

Ada, Türkiye vatandaşlığı almak için kendisiyle ilişkisini sürdüren Rüzgar’dan evlilik teklifi beklerken kandırıldığını öğreniyor. Diğer yanda otoriter davranışlarıyla herkesi bezdiren Bora ile karşılaştırınca hikaye adeta baştan yazılıyor ve yepyeni bir macera başlıyor.

‘Baht Oyunu’, ilgi uyandıran hikayesi, sıra dışı karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosuyla salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

‘Baht Oyunu’, ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20:00’de Kanal D’de…

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