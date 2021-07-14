'Baht Oyunu' yeni bölümüyle yine çok izlendi!

Baht Oyunu’nun beşinci bölümünde Bora, beyaz evliliklerle ilgili bir yazı dizisi hazırlanmasını isteyince Ada ve Tuğçe arasında kuvvetli bir rekabet doğdu. Tuğçe, Ada’nın yazıyı yazmasına engel olmaya çalıştı ancak Ada, yeteneğini ortaya çıkaracağı bu şansı değerlendirmekte kararlıydı.

Tuğçe beyaz evlilikler için göçmen bürosuna giderek araştırma yapmaya başladı. Ada da beyaz evlilik yapan bir arkadaşı olduğunu söyleyince, Bora ısrarla Ada’nın arkadaşıyla röportaj yapmak istedi. Kendi geçmişini gizlemeye çalışan Ada, Selin’den beyaz evlilik yapan arkadaşını oynamasını istedi. Selin, kimliğini açık etmemek için röportajı yüzünü kapatarak vermeye çalışsa da Bora, Selin’in maskesini düşürdü.

Tuğçe, Ada’nın yazısını gizlice okuyup kıskançlık krizine girdi. Ertesi gün bu yazıyı ele geçirmek için türlü entrikalara başvurdu ancak bu hamleyi bekleyen Ada, Tuğçe’ye meydan vermedi.

Yazıların teslim edileceği gün, Tuğçe ve Rüzgar, Ada’ya büyük bir oyun oynadı. Rüzgar, Ada’nın bilgisayarındaki ‘Baht Oyunu’ adlı yazısını Tuğçe’nin yazısıyla değiştirdi. Ada en yüksek tıklamaya ulaştığı için sevinirken kendi yazısının altında Tuğçe’nin imzasını görünce tuzağa düştüğünü anladı. Bunun üzerine Bora’ya gidip kendini açıklamaya çalıştı ama Bora, Ada’ya inanmadı.

Hayal kırıklığı yaşayan Ada eve döndüğünde Rüzgar’la karşılaştı. Bora, Ada’nın iş görüşmesinde kendisine ‘Baht Oyunu’ adlı yazısını okuduğunu hatırladı ve dosyaları karıştırınca aynı başlıklı yazıyı buldu. Bunun üzerine soluğu Ada’nın evinde aldı ve ondan özür diledi. Bora, evde Rüzgar’ın olduğunu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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