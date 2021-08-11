Baht Oyunu 8. son bölüme damga vuran sahne: Ada'nın yüzüğünü Bora buldu! İşte son bölümde yaşananlar

Baht Oyunu son bölüm tek parça yayınlandı. Her hafta ekranlara damga vuran Baht Oyunu'nun 10 Ağustos tarihinde yayınlanan 8. bölümünde Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklarken Rüzgar, Ada’ya yardım etmek için Tuğçe ile iş birliği yaptı. Final anında yüzüğü gören Bora'nın ne tepki vereceği ise haftaya belli olacak. Baht Oyunu 8. son bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BAHT OYUNU 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada Bora’ya söylediği yalanı açıklıyor. Böyle bir yalanı kabul edemeyen Bora, Ada’yı bir daha görmek istemediğini söyleyince ipler iyice kopuyor. Ada, Bora’dan duyduğu sözlerin ağırlığıyla yeniden şirkete girip Bora’ya kendisini kanıtlamak ister. Şirkete dönmek için de Rüzgar’la konuşur. Rüzgar, Ada’ya yardım etmekten başka çaresi olmadığı için soluğu Tuğçe’nin yanında alır. Rüzgar hangi bahaneyle Tuğçe’den Ada’yı işe geri almasını isteyecektir?

Ada, herkesi şaşkına çeviren bir görevle şirkete geri döner. Otoritesinin zedelenmesinden rahatsız olan Bora, Ada’yı zorlamaya niyetlidir. Tuğçe’yle ikisine imkânsız bir görev verir. Ünlü pop ikonu Kuzey Batı’yla röportaj yapmazlarsa ikisi de işinden olacaktır. Ada bir yandan verilen görevi yerine getirmeye uğraşırken diğer yandan içinde Rüzgar’la isimlerinin yazdığı yüzüğü aramaya koyulur.

Ada ve Tuğçe, Kuzey Batı röportajına dair planlarını devreye sokarlar. Kuzey’i şirkette gören Bora şaşkındır. Bora, Kuzey’in Ada’ya gösterdiği yakınlığa dair rahatsızlığını gizleyemez.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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