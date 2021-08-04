Baht Oyunu 7. son bölümde Ada'nın ayrılık kararı şoke etti! İşte Baht Oyunu son bölümde yaşananlar

Baht Oyunu son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’, heyecan dolu gelişmelerin yer aldığı 7. bölümüyle büyük ilgi gördü. Baht Oyunu'nun 3 Ağustos tarihli son bölümünde Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada'nın şirketten ayrılma kararı çarpıcı gelişmelerden oldu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan 8. yeni bölüm fragmanında ise Ada'nın geri dönüşü dikkat çekti.

BAHT OYUNU 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Celal’in şirkete gelişi Ada için işleri oldukça karmaşık bir hale getirir. Ada, gerçeklerin ortaya çıkmaması için çabalamaktan yorulup zor bir kararın eşiğine gelir. Bora’ya söylediği yalanlardan ötürü suçluluk hisseden Ada, işten ayrılmaya karar verir. Bora, Ada’nın bu ani kararıyla sarsılır ve hayallerinden bir çırpıda vazgeçmesinin ardındaki nedeni sorgulamaya başlar.

Ada, iş arayışlarına başlarken, Ada’ya karşı güvenini yitiren Bora, şirketle ilişkisinin kesilmesi için talimat verir. Hayalleriyle gerçekleri arasında oldukça zor bir sınav veren Ada, işten ayrılmasının asıl sebebini Bora’ya anlatacak mıdır? Diğer yandan Celal, Ada ve Rüzgar’ın evliliğini gözlemlemek için Ada’nın evini ziyaret eder. Ada ve Rüzgar, durumu idare edebilmek için Celal’in istediklerini yapmak zorunda kalır.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baht Oyunu 8. Bölüm Fragmanı yayında! Ada şirkete dönüyor, ortalık karışıyor!

Ada'nın şirkete dönmesiyle işler çığrından çıkıyor. Bora'nın karşısına istemediği bir rakip çıkıyor!

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