Baht Oyunu 6. son bölümde Ada'yı şoke eden misafir... İşte Baht Oyunu yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

Baht Oyunu 6. bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Baht Oyunu'nun 26 Temmuz Salı akşamı izleyici karşısına çıkan bu haftaki bölümünde Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden evden ayrılırken, Ada'nın geçmişinin anlatıp anlatmayacağı merak konusu oldu. Baht Oyunu yeni bölüm fragmanında ise Bora'nın Ada'yı şirketten kovması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

BAHT OYUNU 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora, Ada’nın evinde Rüzgar’ı görünce açıklama yapılmasını beklemeden oradan ayrılıyor. Ada, Bora’nın peşine takılıp durumu izah etmeye çalışır ancak Bora’nın şüphelerini gidermek Ada için kolay olmaz. Beyaz evlilik yazısının kaynağını öğrenmeye çalışan Celal, şirketi ziyaret edip Tuğçe ile görüşmek ister. Celal, Tuğçe’yi bulamayınca Bora ile tanışır. Şirkete ziyaretlerini artıran Celal’in bilmediği şey ise Ada ve Rüzgar’ın orada çalıştığıdır.

Bizdeboyle.net ekibi yeni bir yazı konusu için ilişki kampına gitmeye karar verir. Bora, Ada, Tuğçe ve Rüzgar iki gün boyunca ilişki kampına katılarak gözlem yapar. Kampa çift rolünde giden Bora ve Ada arasında ufak kıskançlıklar baş gösterir. Bora’ya karşı dürüst davranmadığı için vicdan azabı çeken Ada, gerçekleri anlatmaya karar verir. Ada, cesaretini toplayıp Rüzgar’la geçmişini Bora’ya itiraf edecek mi?

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baht Oyunu 7. Bölüm Fragmanı yayında! Ada şirketten ayrılıyor!

Yalanların ortasında kaldığını düşünen Bora, Ada'nın şirketle olan ilişiğinin kesilmesini ister. Oyun sona mı eriyor?

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