Baht Oyunu 13. son bölümde Ada'yı şoke eden gelişme... İşte Baht Oyunu son bölüm ve yeni bölüm fragmanı
Baht Oyunu 13. son bölüm izle ekranı yayınlandı. Salı akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Baht Oyunu'nun 14 Eylül tarihli son bölümünde Bora, Ada’nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan etti. Ada ve Bora’nın ilişkisi bomba etkisi yaratırken eve gelen misafir gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. İşte, Baht Oyunu son bölüm full izle ekranı ve yeni bölüm fragmanı.
Baht Oyunu son bölüm tek parça ve kesintisiz internet platformundan yayınlandı. Her hafta ekranlara damga vuran Baht Oyunu'nun Kanal D'de yayınlanan 14 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollara başvurdu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Bora'nın beklenmedik hamlesi dikkat çekti.
BAHT OYUNU 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Baht Oyunu 14 Eylül Salı yayınlanan13. bölümde Ada, Bora'yı baht oyunuyla kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor!
Bora, Ada’nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora’yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada’dan vazgeçer.
Bora, Ada’nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora’nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.
BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Baht Oyunu 14. Bölüm Fragmanı yayında! Bora ve Ada'yı ayırmaya çalışıyorlar!
Herkes Bora ve Ada'nın ayrılması için uğraşırken Bora hiç beklenmedik bir çıkış yapar!