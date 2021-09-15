Baht Oyunu 13. son bölümde Ada'yı şoke eden gelişme... İşte Baht Oyunu son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Baht Oyunu son bölüm tek parça ve kesintisiz internet platformundan yayınlandı. Her hafta ekranlara damga vuran Baht Oyunu'nun Kanal D'de yayınlanan 14 Eylül Salı akşamı izleyici karşısına çıkan son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollara başvurdu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Bora'nın beklenmedik hamlesi dikkat çekti.

BAHT OYUNU 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 14 Eylül Salı yayınlanan13. bölümde Ada, Bora'yı baht oyunuyla kendisinden uzaklaştırmaya çalışıyor!

Bora, Ada’nın ayrılık nedenine ikna olmaz ve işin aslını öğrenmeye çalışır. Ada gerçeği söyleyemediği için ailesindeki kadınların kötü bahtını öne sürer. Böylece Bora’yı kendinden uzak tutacağını düşünür ama Bora ne bu baht oyununa inanır ne de Ada’dan vazgeçer.

Bora, Ada’nın batıl inancını kırmaya çalışırken şirketin ortasında ilişkilerini herkese ilan eder. Ada ve Bora’nın ilişkisi hem şirkette hem evde bomba etkisi yaratır. Tuğçe ve teyzesi Nergis tarafından sıkıştırılan Ada, duygularına karşı koyup Bora’yı inandırmak için çeşitli yollara başvurur. Ancak bu baht oyunu hiç beklenmedik sonuçlar yaratacaktır.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baht Oyunu 14. Bölüm Fragmanı yayında! Bora ve Ada'yı ayırmaya çalışıyorlar!

Herkes Bora ve Ada'nın ayrılması için uğraşırken Bora hiç beklenmedik bir çıkış yapar!

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