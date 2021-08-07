'Baht Oyunu' oyuncuları Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen anlattı: Samimiyetimiz ekran karşısındaki izleyiciye geçti

◊ “Baht Oyunu” izleyiciden büyük ilgi gördü. Neler söylemek istersiniz?



- Aytaç Şaşmaz: İşini bu denli seven, böyle güzel bir ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bizim çekerken hissettiğimiz bütün güzel duygular, tüm samimiyetiyle beraber ekran karşısındaki seyircilerimize de geçti.



- Cemre Baysel: Her saniyesine emek verdiğimiz, ilmek ilmek işlediğimiz bir iş oldu. Mutlu ve gururluyum. Başta yönetmenim Serdar Gözelekli ve tüm ekip arkadaşlarımın yüreğine, emeğine sağlık.



- İdris Nebi Taşkan: Bugüne kadar hep dram işlerinde rol aldım. İlk kez bir romantik komedi projesiyle seyirci karşısına çıktım. İzleyici Rüzgar’ı en az benim sevdiğim kadar sevdi.



- Aslı Sümen: Biz çok keyifle çekiyoruz, seyircilerimiz de bir o kadar keyifle izlemesi bizi çok mutlu ediyor.

KİMİN NE DEDİĞİNDEN ÇOK SENİN NE İSTEDİĞİN ÖNEMLİ

◊ Canlandırdığınız karakterlere bir mesaj vermek isteseniz bu ne olurdu?



- Aytaç Şaşmaz: Bora Doğrusöz, aşktan canı yanmış ve bu sebeple aşk dediğimiz şeyin sadece masal kitaplarında olduğuna inanan biri. Babasının baskılarına rağmen kendi ayaklarının üstünde durabilmiş ve bir sosyal içerik platformu kurmuş. İşini hayatının odak noktasına almış ve geride kalan ailesini ve tüm sosyal hayatını ötelemiş bir adam. Eğer Bora’ya bir şey söylemek isteseydim o da ‘Yaşadıkların yaşayacaklarının habercisi olmayabilir’ olurdu.



- Cemre Baysel: Ada deli dolu, zeki, bir o kadar da temiz kalpli. Pes etmeyen, güçlü, kendi sınırlarını zorlarken, etrafındakilerin de sabrını zorlamayı ihmal etmiyor. Ona çıktığı yolda kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Kimin ne dediğinden çok, senin ne istediğin önemli olan.



- İdris Nebi Taşkan: Rüzgar bence çok bencil biri. Hayatının merkezinde sadece kendisi var. Mutluluk canavarı diyorum ben Rüzgar’a.

Haz peşinde koşuyor sürekli. Eğer Rüzgar’a bir şey söyleyecek olsaydım ona kendini sevmek ve bencillik arasında çok ince bir çizgi olduğunu söylerdim. Bence insan başkalarını da mutlu etmekten keyif almalı...



- Aslı Sümen: Tuğçe, güçlü, alımlı ve iyi eğitimli bir karakter. Gücünü istediğini elde etmek için kullanmaktan çekinmiyor.

Ama Bora’ya olan zaafı yüzünden sabırsız davranıyor. Ben Tuğçe’ye aksiyona geçmeden önce iki kere düşün demek isterdim!

HERKES ÇOK GERÇEK VE DOĞAL

◊ Yaz ekranında birçok dizi izleyiciyle buluştu. Peki “Baht Oyunu”nu diğerlerinden öne çıkaran ne oldu sizce?



- Aytaç Şaşmaz: “Baht Oyunu”nda seyirci aşkın peşinde koşan Ada’yla aşktan kaçan Bora’nın hikâyesini çok sevdi...



- Cemre Baysel: Enerjisi yüksek, görseli kuvvetli, cıvıl cıvıl bir dizi. Herkes çok gerçek ve çok doğal.Seyirci doğallığımıza kapıldı.



- İdris Nebi Taşkan: İzleyici çok samimi duygular gördü. Set arkasındaki samimiyetin kamera önüne de yansıdığını düşünüyorum.



- Aslı Sümen: Zor günler geçirdiğimiz bu dönemde seyirci günlük hayatın telaşını biraz olsun unuttu, kendini aşk için çırpınan karakterlere kaptırdı.

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