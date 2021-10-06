Baht Oyunu ne zaman bitiyor? İşte Baht Oyunu dizisinin final fragmanı

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Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini yürüttüğü ve senaryosunun da Erkan Birgören, Tuna Kıygı ve Fatih Enes Ömeroğlu tarafından kaleme alındığı Baht Oyunu dizisi 12 Ekim tarihinde yayınlanacak 17. bölümüyle final yapacak. Baht Oyunu final bölümünde Ada, büyük sırrını Bora ile paylaşmak için harekete geçecek.

BAHT OYUNU 17. BÖLÜM ÖZETİ

Bora ve ailesinin Ada'yı isteme girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bora ile daha fazla beraber çalışamayacağını anlayan Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora’nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada’nın karşısına bir engel çıkar. Talihini değiştirebilecek bu engel, Tuğçe ile aralarında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu bulamayan ve sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesidir. Gönlünü çalıştığı şirketin sahibi olan Bora'ya Aşık olan Ada, ilk aşkıyla evlenmezse ömür boyu mutsuz olacağı inancı ile yaşamıştır. Ada için rüyalarda ve aşkta imkansızlık söz konusu değildir.