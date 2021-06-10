Baht Oyunu ne zaman başlıyor, hangi gün? İşte, Baht Oyunu dizisi konusu ve oyuncuları
Yaz sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan yeni dizi Baht Oyunu, ekranlara yaz neşesi getirmeye geliyor. Tanıtımları ve konusu oldukça eğlenceli görünen Baht oyununun ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı kadar oyuncuları da merak ediliyor. İşte, yeni dizi Baht oyununun yayın tarihi, konusu ve oyuncularıyla ilgili detaylı bilgiler…
Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi ‘Baht Oyunu’nun yayınlanmasına sayılı zaman kaldı. 15 Haziran Salı akşamı Kanal D ekranında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin başrollerinde genç yıldızlar Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel yer alıyor.
BAHT OYUNU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve merakla beklenen Baht Oyunu dizisi, eğlenceli hikayesi, renkli karakterleri ve genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan oyuncu kadrosu ile ekrana damgasını vurmaya hazırlanıyor.
Merakla beklenen ‘Baht Oyunu’, 15 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranlarında başlayacak.
BAHT OYUNU DİZİSİ KONUSU
Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. ‘Baht Oyunu’, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada’nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak. Aşkı ve inancı arasında sıkışıp kalan Ada'nın eğlenceli hikayesini konu alan Baht Oyunu Salı akşamlarına damga vuracak gibi görünüyor.
BAHT OYUNU DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Aytaç Şaşmaz - Bora
Cemre Baysel - Ada
Altan Erkekli
Aslı Sümen - Tuğçe
İdris Nebi Taşkan - Rüzgar
Hande Subaşı
Tuğba Çom Makar - Nergis
Funda İlhan
Ozan Dağgez - Evren