Baht Oyunu final fragmanı yayınlandı... İşte final bölümüne dair ipuçları

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‘Baht Oyunu’nun final bölümünde, Ada, Tuğçe’nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora’yı da Tuğçe’ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer’den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.



‘Baht Oyunu’nun final bölümünde, Ada, Tuğçe’nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora’yı da Tuğçe’ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer’den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.





Ada’ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe’yi göndermeye karar verir. Tuğçe ile Bora’nın yakınlaşmasını izleyen Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora’ya karşı dik durmakta kararlıdır. Diğer yandan Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş biter ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanır.

Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora’nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.