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Baht Oyunu final fragmanı yayınlandı... İşte final bölümüne dair ipuçları

#Baht Oyunu#Baht Oyunu Final#Baht Oyunu Final Fragmanı
Baht Oyunu final fragmanı yayınlandı... İşte final bölümüne dair ipuçları

Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’ ekran macerasını tamamlamaya hazırlanıyor. Genç ve yetenekli oyuncularla deneyimli isimleri buluşturan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle ekranların fenomen dizilerinden biri haline gelen ‘Baht Oyunu’ 12 Ekim Salı akşamı 20.00’de Kanal D ekranında olacak. İşte Baht Oyunu final fragmanı ve kısa bir özeti…

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Baht Oyunu’nun final bölümünde, Ada, Tuğçe’nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora’yı da Tuğçe’ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer’den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.

‘Baht Oyunu’nun final bölümünde, Ada, Tuğçe’nin ideal kadın sırrını açıklamasıyla Bora tarafından şirketten kovulur. İşini de Bora’yı da Tuğçe’ye bırakmamak konusunda kararlı olan Ada, çareyi Zafer’den yardım istemekte bulur. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtır.



Ada’ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe’yi göndermeye karar verir. Tuğçe ile Bora’nın yakınlaşmasını izleyen Ada, yaşadığı acıya rağmen Bora’ya karşı dik durmakta kararlıdır. Diğer yandan Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş biter ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanır.

Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora’nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.

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