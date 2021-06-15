Baht Oyunu dizisinin Rüzgar'ı İdris Nebi Taşkan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, İdris Nebi Taşkan'ın oynadığı diziler

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu” bu akşam 20.00’de başlıyor. başlıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Bu yetenekli kadronun en çok merak edilen oyuncularından olan ve İdris rolüyle karşımıza çıkan İdris Nebi Taşkan kimdir, nereli, kaç yaşında?

BAHT OYUNU RÜZGAR KİMDİR?

Arnavut... Çok yakışıklı, popüler, bütün kızlara kendilerini iyi hissettiren, mavi boncuk dağıtan bir adam. Grafik okumak için Türkiye’ye gelmiş. Çok yetenekli fakat her şeyden çabuk sıkılıyor. Üniversitede sürekli bölüm değiştirmiş. Üniversiteden atılıp sınır dışı edilmek üzereyken imdadına Ada yetişmiş. T.C. vatandaşı olmak için Ada ile evlenmiş. Bora’nın sahip olduğu sosyal içerik platformunda çalışıyor ve oldukça başarılı...

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Genç ve yakışıklı oyuncu İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Ve en son 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır.

İDRİS NEBİ TAŞKAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2021- Baht Oyunu -

2019-2020 Zalim İstanbul (Civan Yılmaz) (Yardımcı Karakter)

2019 Özgür Dünya (Sinema Filmi) (Başrol Oyuncusu)

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları (Yasin) (Başrol Oyuncusu)

2016 Arkadaşlar İyidir (Eren) (Başrol Oyuncusu)

2015-2016 Poyraz Karayel

2014 Muhteşem Yüzyıl

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?