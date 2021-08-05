MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBaht Oyunu dizisi sosyal medyanın zirvesinde!
GeriTelevizyon Baht Oyunu dizisi sosyal medyanın zirvesinde!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 05.08.2021 - 07:19 | Son Güncelleme:

Baht Oyunu dizisi sosyal medyanın zirvesinde!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Baht Oyunu dizisi sosyal medyanın zirvesinde!

KANAL D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, ARC Film imzalı dizisi “Baht Oyunu”, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle yine büyük ilgi gördü.

Dizinin önceki gün ekrana gelen 7’nci bölümü, sosyal medyada #BahtOyunu etiketiyle de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Dizinin çok konuşulan bu bölümünde Ada (Cemre Baysel), Bora’ya (Aytaç Şaşmaz) söylediği yalanların ağırlığına daha fazla dayanamayarak şirketten istifa etmeye karar verdi ve âşıkların yolları ayrıldı.

Baht Oyunu dizisi sosyal medyanın zirvesinde

SALI AKŞAMLARI EKRANDA
Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan ve Aslı Sümen’in başrollerini üstlendiği “Baht Oyunu” yeni bölümleriyle her salı akşamı Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi