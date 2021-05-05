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Televizyon
Haber Giriş: 05.05.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Baht Oyunu başlıyor

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Baht Oyunu başlıyor

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu”nun çekimleri başladı.

İki aylık ön hazırlık sürecini tamamlayan dizinin ekibi, ilk set günü heyecanını geçtiğimiz günlerde yaşadı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı yapımın oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı’nın senaristliğini üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Serdar Gözelekli oturuyor. “Baht Oyunu”, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan bir genç kızın hikâyesini izleyicilerle buluşturuyor. Ayrıca “Aşkın peşinde koşan yakalayamaz, yakalanır. Peki, hep böyle midir?” sorusuna cevap arıyor.

Baht Oyunu başlıyor

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