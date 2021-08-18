Baht Oyunu 9. son bölümde Ada'ya Bora'nın evinde büyük şok! İşte Baht Oyunu son bölümde yaşananlar

Baht Oyunu son bölüm tek parça ekranlara geldi. Kanal D’nin, yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı dizisi ‘Baht Oyunu’nun 17 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde Ada'nın Meltem'i saf dışı etmek için Tuğçe ile iş birliği yapması dikkat çekti. Meltem’in Bora ile geçmişe uzanan ilişkisi Ada’nın işini iyice zorlaştırırken, dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına kıskançlık krizi damga vurdu.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada, yerini kaybetmek istemeyince, Tuğçe ile güçlerini birleştirerek asistan adaylarını elemeyi başarır ancak aniden ortaya çıkan sürpriz bir aday tüm planlarını bozar. Bora’nın çocukluk arkadaşı Meltem, asistan göreviyle işe başlar. Meltem ve Bora’nın samimiyeti Ada’yı çileden çıkarırken, Meltem’in şüpheli tavırlarını fark eden Ada, durumu Tuğçe’ye açıp yardım ister.

Ada ve Tuğçe, Meltem’i takibe alıp bir açığını yakalamaya çalışır. Ada, Bora’yı Meltem konusunda uyarır ancak Bora, Ada’nın kıskançlık ettiğini düşünür. Bunun üzerine Ada, Meltem’in gerçek yüzünü Bora’ya göstermek için kolları sıvar.

BAHT OYUNU 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Baht Oyunu 10. Bölüm Fragmanı yayında! Ada ve Bora arasında kıskançlık krizi başlıyor.

Ada, Meltem'i duştan çıktığını görünce Bora'ya öfkeleniyor. Bora da Ada'nın kıskançlığına seviniyor. Ada ve Bora arasında aşk kıvılcımları alevleniyor.

Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı 20.00’da Kanal D’de!

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