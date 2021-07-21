Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman?

Baht Oyunu 6. bölüm 2. fragmanı izleyici ile buluştu. Sürprizlerle dolu 6. bölüm fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Baht Oyunu’nun 6. bölüm fragmanında Bora'nın kampta Ada ile uyuması dikkat çekerken, dans aktivitesinin de ikili arasında kıskançlık krizi yarattığı görüldü. Baht Oyunu 6. yeni bölümü ile 27 Temmuz Salı akşamı izleyici karşısına çıkacak.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baht Oyunu 6. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Bora'nın, Ada'yı da kampa götürmesi kıskançlıklarda tavan yapıyor!

Tuğçe, kampa Bora ile beraber gideceğini düşünürken şok bir haber alıyor. Bora ona, Ada'nın da geleceğini söylüyor. Rüzgar'ın da kampa katılmasıyla ortalık fena karışıyor. Bora'nın, kampta Ada ile uyuması ise, Tuğçe ve Rüzgar'ı fena halde öfkelendiriyor. Dans aktivitesi de, kıskançlıkların gün yüzüne çıkmasını sağlıyor.

Bora ve Ada'nın yakınlaşmasından rahatsız olan Rüzgar Tuğçe'yle konuşur. Ada, Rüzgar'la aralarında bir şey olmadığına dair Bora'yı ikna etmeye çalışır. Öte yandan ortaya çıkmasından korkulan gerçekler artık kapıya kadar gelmiştir. Bora ise gerçek Ada'nın peşindedir.

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