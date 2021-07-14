Baht Oyunu 5. son bölümde Bora'ya büyük şok! Rüzgar Ada'nın evinde.... İşte Baht Oyunu son bölümde yaşananlar

Baht Oyunu 5. son bölüm tem parça yayınlandı Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı ‘Baht Oyunu’nun 13 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümünde, çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bu hafta Bora Ada'nın evine özür dilemek için gelirken, Rüzgar'ı evde duştan çıkmış halde görmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Bora ve Ada yakınlaşması dikkat çekti.

BAHT OYUNU 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baht Oyunu 6. Bölüm Fragmanı yayında! Bora ve Ada'nın yakınlaşması tüm oyunu bozuyor!

Bora ve Ada'nın yakınlaşmasından rahatsız olan Rüzgar ile konuşur. Bir an önce bu duruma son vermeleri gerektiğini söyler. Öte yandan ortaya çıkmasından korkulan gerçekler artık kapıya kadar gelmiştir. Bora ise gerçek Ada'nın peşindedir.

BAHT OYUNU 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 13 Temmuz Salı günü yayınlanan 5. Bölümde, Ada ve Rüzgar, geçmişte yaptıkları evlilik sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalıyorlar.

Bora yeni içerikler için konu ararken Ada beyaz evlilik fikrini ortaya atıyor. Bora, Ada’nın fikrini çok beğenir ve hem Tuğçe’den hem Ada’dan bir yazı dizisi hazırlamalarını istiyor. Tuğçe, Ada’yı metni yazmaması konusunda uyarır ancak Ada ona meydan okuyor.

Bu sırada Tuğçe, yazı dizisi hakkında araştırma yapmak için göçmen bürosuna gidiyor. Orada Ada ve Rüzgar’ı yakından tanıyan bir isimle tanışıyor. Ada ve Rüzgar, sırlarının ortaya çıkması tehlikesi karşısında mecburen işbirliği yapmak zorunda kalırlar. Ada, yazarlık maharetini sergileyeceği bu fırsatı iyi değerlendirmek için durmadan çalışır. Tuğçe ise Ada’nın yazmaktan vazgeçmeyeceğini anlayınca planlarını devreye sokar. Böylelikle Ada ve Tuğçe arasındaki rekabet yerini düşmanlığa bırakır. Metinleri Bora’ya teslim edecekleri gün Ada, Tuğçe’nin karanlık tarafıyla yüzleşiyor.

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