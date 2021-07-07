Baht Oyunu 4. son bölümde Bora'ya tuzak kuran kişi ortaya çıktı! İşte Baht Oyunu son bölümde yaşananlar

Baht Oyunu son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı, ARC Film imzalı ‘Baht Oyunu’nun 6 Temmuz tarihli son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bu hafta , Elif’in Ada’ya düşkünlüğü Ada’nın Bora’nın evine daha sık gitmesine sebep olurken; restoranda Ada ile Bora'nın eski kız arkadaşı Fulya arasında beklenmedik gerilim yaşandı. Baht Oyunu 4. bölümü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

BAHT OYUNU 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 6 Temmuz Salı günü yayınlanan 4. Bölümde, Bora kaçmaya çalıştıkça Ada’yı sürekli karşısında bulurken, Elif’in Ada’ya düşkünlüğü Ada’nın Bora’nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

Ada, Rüzgar’ın Tuğçe’ye evlenme teklif etmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar, kariyerine odaklanmaya ve Bora’nın gözüne girmeyi karar verir. Diğer yandan Ali, Bora’nın Ada’ya ilgisi olduğuna dair şüphelerini dile getirir. Ali’nin şüphelerini kesin bir dille reddeden Bora, Ada ile arasına mesafe koymak için ona ters davranır ve kişisel işlerinden uzak durmasını ister. Ada, Bora’nın bu katı tutumuna anlam veremez ve var gücüyle işine asılır.

Bora’nın kendisini işten çıkarmasından endişe ederek Tuğçe’den yardım ister. Bora ise eski kız arkadaşı Fulya ile sürpriz bir buluşma gerçekleştirir. Ada ve Tuğçe, Bora’nın peşinden buluşma yerine gider. Restoranda Ada ile Fulya arasında beklenmedik bir gerilim yaşanır. Bora kaçmaya çalıştıkça Ada’yı sürekli karşısında bulurken, Elif’in Ada’ya düşkünlüğü Ada’nın Bora’nın evine daha sık gitmesine sebep olacaktır.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Baht Oyunu 5. Bölüm Fragmanı yayında! Ada ve Bora yakınlaşıyor!

Bora, Ada'ya daha kibar davranmaya başlıyor. Şirkette yeni bir yazı yazılacaktır. Bora bu yazıyı Ada'yla yazmak isteyince Tuğçe çıldırıyor. Rüzgar ise olaylara anlam veremiyor.

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