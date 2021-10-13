Baht Oyunu final bölümünde sırlar ortaya çıktı... İşte Baht Oyunu 17. final bölümünde yaşananlar

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Baht Oyunu son bölüm tek parça yayınlandı. Genç ve yetenekli oyuncularla deneyimli isimleri buluşturan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle ekranların fenomen dizilerinden biri haline gelen ‘Baht Oyunu’ 12 Ekim Salı akşamı final bölümü ile nefesleri kesti. Ada'nın söylediği tüm yalanları öğrenen Bora çok ciddi bir adım atarken çiftin mutlu sonu ise ekranlara damga vurdu.

BAHT OYUNU FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Baht Oyunu 12 Ekim Salı yayınlanan final bölümde Bora ve Ada, aşkları için zor bir mücadele veriyor.

Tuğçe, ideal kadın sırrını Bora'ya anlatarak Ada'nın şirketten kovulmasına neden oluyor. Ada, işini de Bora'yı da Tuğçe'ye bırakmamak için kararlı olsa da oldukça zorlanıyor. Bora'nın sert ve kesin kararı karşısında Ada'ya tek yardım edecek isim Zafer oluyor. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırtıyor.

Ada’ya öfkesi dinmeyen Bora, ödül törenine Tuğçe’yi göndermeye karar veriyor. Rüzgar ve Ada arasındaki soğuk savaş bitiyor ve boşanmalarına ramak kala anlaşma sağlanıyor. Söylediği yalanların ağırlığı altında ezilen Ada büyük bir karar alır. Aldığı karar sadece kendi hayatını değil, Bora’nın hayatını ve ilişkilerini de sonsuza kadar değiştirecektir.