Baht Oyunu 1. bölüm 3. fragmanı yayınlandı! İlk bölümde neler olacak?

Kanal D’nin yapımcılığını ve proje tasarımını Fatih Enes Ömeroğlu’nun yaptığı ARC Film imzalı yeni dizisi “Baht Oyunu” başlıyor. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

Baht Oyunu bu akşam 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Genç ve başarılı yeteneklerin oyunculuklarını sergileyecekleri dizide ilk bölümde neler yaşanacağı merak konusu. İşte Baht Oyunu 1. Bölümde yaşanacaklar ve yeni fragmanı…

BAHT OYUNU 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bahtınızın kara olduğuna bir kere inandıysanız, makus talihi yenmek pek de kolay değildir… Ancak ilk aşık oldukları erkeklerle evlenirlerse mutluluğu yakalayacaklarına inanan ve bunu başaramamış kadınlar arasında büyüyen Ada, tam da bu işe son noktayı koymak, kaderin çarkına çomağı sokmak üzeredir ki... Olanlar olur, Ada ilk aşkı olduğuna inandığı Rüzgar tarafından terk edilir. Ada mutluluk yolunda Rüzgar’ı geri kazanmak isterken karşısına Bora çıkar. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Ada’yı, zorlu ve romantik bir yolculuk beklemektedir.

BAHT OYUNU 1. BÖLÜM 3. FRAGMANI

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