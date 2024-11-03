Bahar Şahin: Proje değil karakter seçiyorum

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Rol aldığı “O Hayat Benim” ve “Zalim İstanbul” dizileriyle adını duyuran oyuncu Bahar Şahin, Mag dergisinin kasım sayısına

kapak oldu. Dergiye verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlatan genç oyuncu, “Gönlünüzden geçen bir film, dizi türü var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Gelecek projelerim için tercihimi her zaman yaptığım gibi, tür değil de karakterden yana kullanacağım. Okuduğum karakter beni heyecanlandırıyor, oyunculuğa olan tutkumu artırıyorsa peşinden giderim.”

İSPANYA HAYALİ

“Hangi ülkenin sinema ve televizyon sektöründe çalışmak isterdiniz?” sorusuna “Olursa, bir gün mesleğimi İspanya’da icra etmek isterim” yanıtını veren Bahar Şahin, İspanyolca öğrenameye başladığını söyledi. Ünlü oyuncu, daha önceki röportajında “Şizofren bir karakteri canlandırmak isterim” demesinin nedenini de açıkladı: “Sadece zor bir karakter olacağını düşündüğüm için söylemiştim. Canlandırdığım karakterlerin beni zorlamasını seviyorum.”

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AŞKI UNUTTUM

Bahar Şahin’e röportajda aşk hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. “Çok uzun zamandır aşkla ilgili eyleme geçmedim, unuttum desem yeridir” diyen oyuncu, “Sizce aşk ve sevgi ne kadar sürer?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Biliyor olsaydım, herhalde şu an ya evliydim ya da ilişkim vardı. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum.”