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Bahar Şahin: Proje değil karakter seçiyorum

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#Bahar Şahin#Zalim İstanbul#O Hayat Benim
Bahar Şahin: Proje değil karakter seçiyorum
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 08:53

Kanal D’nin “Zalim İstanbul” dizisiyle yıldızı parlayan Bahar Şahin, kariyeriyle ilgili konuştu. Proje seçimini karaktere göre yaptığını dile getiren genç oyuncu, yurtdışı hayalini de açıkladı: “Bir gün mesleğimi İspanya’da icra etmek isterim.”

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Rol aldığı “O Hayat Benim” ve “Zalim İstanbul” dizileriyle adını duyuran oyuncu Bahar Şahin, Mag dergisinin kasım sayısına

kapak oldu. Dergiye verdiği röportajda hakkında merak edilenleri anlatan genç oyuncu, “Gönlünüzden geçen bir film, dizi türü var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Gelecek projelerim için tercihimi her zaman yaptığım gibi, tür değil de karakterden yana kullanacağım. Okuduğum karakter beni heyecanlandırıyor, oyunculuğa olan tutkumu artırıyorsa peşinden giderim.”

Bahar Şahin: Proje değil karakter seçiyorum

İSPANYA HAYALİ

“Hangi ülkenin sinema ve televizyon sektöründe çalışmak isterdiniz?” sorusuna “Olursa, bir gün mesleğimi İspanya’da icra etmek isterim” yanıtını veren Bahar Şahin, İspanyolca öğrenameye başladığını söyledi. Ünlü oyuncu, daha önceki röportajında “Şizofren bir karakteri canlandırmak isterim” demesinin nedenini de açıkladı: “Sadece zor bir karakter olacağını düşündüğüm için söylemiştim. Canlandırdığım karakterlerin beni zorlamasını seviyorum.”

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Bahar Şahin: Proje değil karakter seçiyorum

AŞKI UNUTTUM

Bahar Şahin’e röportajda aşk hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. “Çok uzun zamandır aşkla ilgili eyleme geçmedim, unuttum desem yeridir” diyen oyuncu, “Sizce aşk ve sevgi ne kadar sürer?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Biliyor olsaydım, herhalde şu an ya evliydim ya da ilişkim vardı. Bu sorunun cevabını ben de bilmiyorum.”

 

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#Bahar Şahin#Zalim İstanbul#O Hayat Benim

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