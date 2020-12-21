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Haber Giriş: 21.12.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Bahar Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan kimdir?

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Bahar Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan kimdir?
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İşte Benim Stilim Yarışması'yla şöhret olan Bahar Candan, yıllar sonra Doya Doya Moda programına katıldı. Programa katılmak için 42 bedene kadar çıkan Bahar Candan’ın ailesi, özellikle de akademisyen olan babası merak ediliyor. Peki, Bahar Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan kimdir? İşte Bahar Candan'ın ailesiyle ilgili bilgiler...

Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Bahar Candan, Doya Doya Moda programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Hukuk okuduğu bilinen Bahar Candan, zaman zaman ailesiyle ilgili de bilgiler veriyor.

Bahar Candan’ın babasının Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan olduğu ortaya çıkmıştı. Doç. Dr. Hakan Candan, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kentleşme üzerine dersler veriyor. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda yerel gazetede köşe yazıyor. Üç kız çocuğu babası olan Hakan Candan’ın eşinin de akademisyen olduğu öğrenilmişti.

 

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