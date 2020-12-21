Bahar Candan'ın akademisyen babası Hakan Candan kimdir?

Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Bahar Candan, Doya Doya Moda programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Hukuk okuduğu bilinen Bahar Candan, zaman zaman ailesiyle ilgili de bilgiler veriyor.



Bahar Candan’ın babasının Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan olduğu ortaya çıkmıştı. Doç. Dr. Hakan Candan, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, kentleşme üzerine dersler veriyor. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda yerel gazetede köşe yazıyor. Üç kız çocuğu babası olan Hakan Candan’ın eşinin de akademisyen olduğu öğrenilmişti.