Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan kimdir, kaç yaşında?

Asıl adı Gülnihal Candan olan Nihal Can, 1995 yılında Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. TV8’de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Bahar Candan'ın babası ise akademisyen. Baba Hakan Candan, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Karamanlı olan Hakan Candan, aynı zamanda yerel gazetede köşe yazıyor. Bahar Candan'ın annesi, ablası Nihal ve küçük kız kardeşi Zeynep Su İşte Benim Stilim yarışmasının bir bölümüne konuk olmuştu.



Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır. Nihal Candan moda programları arından Survivor'a katılmıştı. 7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı. Nihal Candan, Survivor’da 11 hafta kalmayı başarmıştı.