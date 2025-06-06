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Bahar Candan ablası Nihal Candan için yardım istedi: Hastaneye kaldırıldı, bir şeyler yapın ölüyor!

Güncelleme Tarihi:

#Nihal Candan#Bahar Candan#Candan Kardeşler
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 09:50

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan gündeme yeniden sağlık haberiyle geldi. Bahar Candan ablası için yardım istedi!

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Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanan kardeşlerden Nihal Candan, geçtiğimiz aylarda cezaevinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Candan, uzun süredir zayıflık ve iştah problemleri yaşıyordu.

Son olarak kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ablasının hastaneye kaldırıldığını ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Bahar Candan ablası Nihal Candan için yardım istedi: Hastaneye kaldırıldı, bir şeyler yapın ölüyor

'BİR ŞEYLER YAPIN ABLAM ÖLÜYOR'

Bahar Candan, yaptığı paylaşımda, “Ablam hastaneye kaldırıldı. Anoreksiya Nervoza… Bir şeyler yapın, ablam ölüyor!” ifadelerini kullanarak endişesini dile getirdi.

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Bahar Candan ablası Nihal Candan için yardım istedi: Hastaneye kaldırıldı, bir şeyler yapın ölüyor

Daha sonra gözyaşlarına boğulan Bahar Candan, yoğun bakım servisinin önünden fotoğraf paylaştı.

Bahar Candan ablası Nihal Candan için yardım istedi: Hastaneye kaldırıldı, bir şeyler yapın ölüyor

SAĞLIK SORUNLARI ARTINCA CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Yaklaşık altı ay cezaevinde kalan Nihal Candan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçtiğimiz haftalarda tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Candan’ın son durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Anoreksiya Nervoza nedir?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülen, yeme bozuklukları arasında en ciddi olanlardan biridir. Kişi, zayıf olmasına rağmen kendini kilolu hisseder ve sürekli kilo vermeye çalışır. Bu durum zamanla aşırı kilo kaybına, ciddi sağlık sorunlarına hatta hayati tehlikelere yol açabilir.

Belirtileri şunlar olabilir:

  • Aşırı zayıflık ve hızlı kilo kaybı
  • Yemeği reddetme ya da çok az yeme
  • Vücut ağırlığına takıntı
  • Aynada kendini kilolu görme (vücut dismorfisi)
  • Halsizlik, tansiyon düşüklüğü, saç dökülmesi
  • Adet düzensizlikleri (kadınlarda)

Tedavisi nasıl yapılır?

Anoreksiya Nervoza’nın tedavisi psikolojik destek, beslenme danışmanlığı ve bazı durumlarda hastaneye yatış gerektirir. Hastalığın fiziksel etkileri kadar psikolojik nedenleri de ele alınmalıdır. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ciddileşmesini önlemede büyük rol oynar.

 

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#Nihal Candan#Bahar Candan#Candan Kardeşler

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