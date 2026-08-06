‘Bağlanma korkusu’ yaşayan sevgilisini dize getirdi… Bir ay önce gizlice evlenmişler: Büyük aşkın sırrı bir örnek yüzüklerinde saklı

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Çift, bu hafta Paris'te parmaklarında benzer alyanslar takarken görüldükten sonra evlendikleri yönünde dedikodular başlamıştı.

İsimsiz kaynaklar basına Geçen hafta New York'ta Bradley ve Gigi'nin katıldığı bir akşam yemeği kutlaması vardı ve bunun bir düğünle ilgili olduğu yönünde çok konuşuluyor” açıklamasını yaptılar.

Bu iddialar ve ünlü çiftin alyanslarının da tam da bu arada ortaya çıkması bu gizli evlilik iddialarını iyice güçlendirdi.

İşleri gereği sürekli seyahat etseler de Gigi Hadid de Bradley Cooper da ağırlıklı olarak New York'ta yaşayan ünlülerden.

Ünlü süper modelin New York’ta 5,82 milyon dolarlık, Bradley Cooper’ın da 2018'de piyasa dışı bir işlemle 13,5 milyon dolara satın aldığı tarihi beş katlı bir apartmanı var.

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Pazartesi günü Paris'te görüntülendiklerinde Fransız lüks mücevher markası Boucheron tarafından üretilen zıt renklerde ama takım olarak tasarlanmış alyans yüzükler takıyorlardı.

Boucheron'un internet sitesine göre, yüzüğün dış kenarının bir yarısında sarı altın grogren bir tasarım bulunurken, diğer yarısında beyaz altın üzerine yerleştirilmiş bir sıra pırlanta süsleme yer alıyor. Ünlü markanın internet sitesinde yüzüğün “hem aşk hem de stilin bir ilanı olarak takıldığı” belirtiliyor…

"Yuvarlak şekliyle sonsuzluğu ifade eden Godron alyans motifi, iki insanı birbirine bağlayan sevginin gücünü çağrıştırıyor. Bu, karı koca arasındaki birliğin ebedi bir sembolü."

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Ünlü çift, temmuz başında Travis Kelce ve Taylor Swift'in düğününe birlikte katıldıktan sonra birkaç haftadır Paris'te bulunuyordu. Bunun da aslında gizli düğünden sonra çıkılmış bir gizli balayı olabileceği söyleniyor.

“Bence bir ilişkide ne istediğinizi ve neyi hak ettiğinizi bilme noktasına gelmek çok önemli ve sonra da hayatında ne istediğini ve neyi hak ettiğini bilen birini bulmak... Ona bir sanatçı olarak çok saygı duyuyorum ve bana çok şey verdiğini hissediyorum: Cesaretlendirme ve sadece inanç. Hayran olduğunuz insanların sizi cesaretlendirmesi, kendinize olan inancınızı çok artırabilir.”

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Yukarıdaki satırlar Gigi Hadid’in Vogue dergisine sevgilisi Bradley Cooper ve ilişkileri hakkında yaptığı açıklamaya ait. Ünlü model kendisinden 20 yaş büyük Hollywood starıyla aşkını sadece bu sözlerle dile getirmişti. Çift bunun dışında ilişkileri hakkında hep ketum davranmayı seçtiler.

İkili 2023 yılında romantik bir ilişkiye başladı ve Mayıs 2025'te Instagram'da ilişkilerini resmen duyurdu.

İlişkide evlilik isteyen tarafın hep Gigi Hadid olduğu, Bradley Cooper’ın da onunla aile kurmak istese de geçmişten getirdiği “bağlanma sorunları” olduğu için ünlü modele evlilik teklif etmekten hep kaçındığı söyleniyordu.

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İlişkilerini göz önünde yaşamaktan kaçınan ve bu uğurda belli ki evliliklerini bile gizlice yapan çifti birbirlerine iyice yaklaştıran ve aşklarını sağlamlaştıran faktör ikisinin de birer kızları olmasıydı…

Bradley Cooper’ın 2015'ten 2019'a kadar büyük bir aşk yaşadığı Rus model Irina Shayk’tan 9 yaşında Lea adında bir kızı var. Gigi Hadid de bir dargın bir barışık aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Zayn Malik’ten 5 yaşında Khai adında bir kız çocuk sahibi.

Anne babalık maceralarını yalnız yaşayan Gigi Hadid ve Bradley Cooper bu konuda da birbirlerinden emin olmak istemiş, kızlarını tanıştırıp iki sevimli miniğin çok iyi anlaştığını görünce ilişkileri adeta boyut atlamıştı.