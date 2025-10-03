‘Bağlanma korkusu var’ diyorlardı… İki senedir gelmeyen evlilik teklifi meğer ‘paraya’ takılmış

Haberin Devamı

Beklediği bu teklif gelmedikçe ve parmağında o nişan yüzüğünü görmedikçe de bu ilişkiye olan güveni tekrar tekrar sarsılıyor.

2023’ten beri büyük bir aşk yaşayan Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın mutlu mesut giden ilişkileri evlilik engeline takıldı!

AŞKLARI EVLİLİK ENGELİNE TAKILDI

Giderek birbirlerine bağlanan ve önceki ilişkilerinden doğan kızları da birbiriyle arkadaş olup iyi anlaşmaya başlayan ünlü çiftin artık evliliğe hazır olduğu söyleniyordu.

Gigi Hadid de Bradley Cooper da bu ilişkiye başlarken önceliklerinin kızları olduğunu söylemiş, sonra 8 yaşındaki Lea ve 5 yaşındaki Khai iyi anlaşınca rahat bir nefes almıştı.

Haberin Devamı

Bunun sonrasında ise ünlü çiftin ilişkisinin giderek ciddileştiği, zaten büyük bir mutluluk yaşarken bunu artık bir sonraki adıma yani nikah masasına taşımayı düşündükleri konuşulur olmuştu.

"BAĞLANMA KAYGISI VAR" DİYORLARDI

Oysa bu beklenen teklif bir türlü gelmek bilmedi… Sorunun da daha önce bir kızları olmasına rağmen Irina Shayk’tan evlenmeden ayrılan Bradley Cooper’ın “bağlanma kaygısı” olduğu söylenmişti.

Şimdi ortaya atılan iddialara göre ise Bradley Cooper’ı evlilik fikrinden uzaklaştıran gerçek sebep bambaşkaymış…

Bradley Cooper’ın ünlü model Gigi Hadid'e evlenme teklifi edip parmağına nişan yüzüğü takmasını engelleyen şey para endişeleriyle bağlantılıymış!

Ünlü oyuncu böyle büyük bir karar alıp sonrasında da karşısına para işlerinin çıkmasını istemiyor.

KİM UĞRAŞACAK BU AVUKATLARLA, PARA İŞLERİYLE!

Haberin Devamı

Gigi Hadid’le evlenmeleri durumunda birden devreye avukatların, evlilik öncesi sözleşmelerin ve mülk birleştirme gibi konuların çıkacağının farkında olan Bradley Cooper bu yüzden ayak diremeye başlamış.

Bradley Cooper fırtınalı bir aşk yaşadığı oyuncu Jennifer Esposito ile 2006’da evlenmiş, bu evlilik 4 ay içinde bittikten sonra 2007’de boşanmayla noktalanmıştı.

"KÖTÜ ŞÖHRETLİ" BEKÂR

Ünlü oyuncu daha sonra Hollywood’un en kötü şöhretli bekarlarından biri haline geldi.

Renee Zellweger, Jennifer Lopez, Zoe Saldana ve Suki Waterhouse gibi birçok ünlü güzelle aşk yaşayan Bradley Cooper en sonunda Irina Shayk’la yaşadığı aşktan bir kız çocuk sahibi olmuştu.

Haberin Devamı

Ancak bu aşk da evlilikle sonuçlanmadı ve ikili 2019’da yollarını ayırdı.

Gigi Hadid de en büyük aşkını şarkıcı Zayn Malik’le yaşamış ve bu ilişkiden Khai adında bir kızı olmuştu. Genç aşıklar evlenmeyi planladıysa bile ilişkilerinin sonunu Zayn Malik’in Gigi’nin annesi Yolanda Hadid’le yaptığı büyük kavga getirdi.