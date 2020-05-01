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Haber Giriş: 01.05.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Badem Şekeri 4 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Badem Şekeri 4 filmi oyuncu kadrosu

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Badem Şekeri 4 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Badem Şekeri 4 filmi oyuncu kadrosu
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Badem Şekeri 4 filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Badem Şekeri filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Sevilen filmler televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İşte Alper Saldıran’ın Mehmet karakterine, Burcu Özberk’in Ayşe karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenler…

Badem Şekeri filmi yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen filmler televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam ediliyor. Badem Şekeri filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İşte Oyuncuları arasında Alper Saldıran, Burcu Özberk, Mehmet Atay, Burcu Altın ve Eyşan Özhim’in yer aldığı filmi konusu.

BADEM ŞEKERİ 4 KONUSU

Ayşe’nin yüksek lisansa kabul edilmesi Mehmet’i bir yandan sevindirir bir yandan üzer. Aşıkların arasına yine bir engel girmiştir. İstanbul’a giden Ayşe kısa bir süreliğine köye döner. Otogar’da Doktor’u göremeyen Ayşe hayal kırıklığına uğrasa da onu bekleyen çok büyük bir sürpriz vardır.

Ayşe’nin kısa bir süre sonra İstanbul’a döneceğini öğrenen Mehmet Şeker, onu yanında tutmak için planlar yapmaya başlar. O kadar çaresiz durumdadır ki Muhtar Bahri’den bile yardım ister. Planlarının hiç biri işe yaramayınca soluğuÜmmü hala’nın yanında alır. Ümmü hala ikisinden Sevdalım çiçeğini bulmasını ister. Mehmet ve Ayşe’yi aşklarının sınandığı uzun bir yolculuk beklemektedir.

Badem Şekeri 4 filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir İşte Badem Şekeri 4 filmi oyuncu kadrosu

BADEM ŞEKERİ 4 OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Alper Saldıran, Burcu Özberk, Mehmet Atay, Burcu Altın ve Eyşan Özhim yer alıyor.

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