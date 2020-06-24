Badem Şekeri 2 filmi oyuncuları kimdir, nerede çekildi? İşte Badem Şekeri 2 konusu ve oyuncu kadrosu

2017 yapımı Aydın Bulut'un yönetmenliğini yaptığı Badem Şekeri 2, oyuncu kadrosunun yanı sıra konusu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. TV ekranlarında yayınlanması ile birlikte, filmseverler de filmin konusu ve oyuncu kadrosuna dair araştırmalarına hız veriyor. Romantik komedi türündeki Badem Şekeri 2 filminde; Alper Saldıran, Burcu Özberk, Burcu Altın ve Mehmet Atay oyuncu olarak yer alıyor. İşte, Badem Şekeri 2'nin konusu...

"Ayşe’nin halasını iyileştirdikten sonra ünü herkese yayılan Doktor Mehmet ile Ayşe’nin aşkı gün yüzüne çıkmaya başlayacak. Civar köylerin okumuş, görmüş ağası Ziver Bey’in de gönlünü Ayşe’ye kaptırması, Mehmet’i Ziver Bey için dişli bir rakibe dönüştürecek. Delice Köyü’nün muhtarı Bahri’nin de yardımıyla Ziver Bey, Doktor Şeker’e nam-ı diğer Badem Şekeri’ne çok büyük bir oyun oynayacak."

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Çanakkale'de gerçekleşen filmin çekimleri iki haftada tamamlanmıştı.