Bade İşçil: Kadınlar beni dışlıyor

Haberin Devamı

UZUN süredir ekranlardan uzak olan Bade İşçil, Saba Tümer’in programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan ünlü oyuncu, güzel olduğu için kadınlar tarafından sosyal ortamlarda dışlandığını anlattı.

Oyuncu, babasının da güzelliği nedeniyle sektöre adım atarken endişe duyduğunu söyleyerek, “Sunuculuğa bir şey demedi ama dizi teklifleri gelince ‘aman bir şey olur’ diye düşündü. Bu yüzden dizi görüşmelerine benimle birlikte geliyordu” dedi.

Oyuncu, ‘Gülpare’ dizisi için yönetmen Andaç Haznedaroğlu ile yaptığı görüşmenin kariyerinde dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Bende ışık olduğunu söyleyip yardımcı olacağını belirtti. Onun sayesinde oyunculuğa başladım” diye konuştu.

Andaç Haznedaroğlu’nun gösterdiği desteğin o dönem kendisine ilginç geldiğini belirten İşçil sebebini şu sözlerle anlattı:

Haberin Devamı

“Kadınların kıskançlık yaptığını söylemek istemem ama dışlanma, diskalifiye edilme gibi durumlar yaşadım. O yüzden bir kadın bana bunları söyleyince değişik geldi.” Erkeklerle daha iyi anlaştığını da sözlerine ekleyen oyuncu “Ben daha çok erkeklerle arkadaşlık edebiliyordum. Bir kadın grubuna girdiğimde birdenbire herkes soğuk davranmaya başlıyordu.”



‘EZEL’ BENİM İÇİN MİLAT GİBİ



Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat gibi ünlü aktörlerle farklı dizilerde başrol paylaşan Bade İşçil, ‘Hepsi yakışıklı, onlarla oynamak nasıldı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hepsi profesyonel zaten. Tamamen toy zamanlarım olmasına rağmen sağ olsunlar beni yadırgamadılar.”

Kenan İmirzalıoğlu ile rol aldığı ‘Ezel’ dizisi hakkında da konuşan İşçil “Güzel bir ekipti. Bizim zamanımızda saat dilimi de yoktu. Kenan’ın karavanda yatmak zorunda kaldığı zamanlara ben çok üzülürdüm. Bitmek bilmezdi iş. Biz ertesi gün gelirdik, orada yatmış kalkmış, işe devam ediyor. Kolay olmuyor bazı şeyler. ‘Ezel’ benim için milat gibi. Aydınlanma dönemine geçiş yaptığım bir iş gibiydi. Şimdilerde ‘Ezel’ gibi bir iş güzel olurdu aslında. Öyle şeyleri seviyorum ben” dedi.

Fakirin tipi nedir bilmiyorum

Bade İşçil tepki çeken “Tipim fakir olmaya müsait değil” sözlerine açıklık getirdi:

Haberin Devamı

“Magazin sözlerimizi alıp bambaşka bir şeye dönüştürebiliyor. Dünyada insanları canavara bile dönüştürebiliyorlar. Fakirin tipi nedir zaten onu da bilmiyorum. Nebahat Çehre yıllar oldu böyle bir açıklama yapmış. ‘Yıllardır bana fakir rolleri gelmiyor’ gibi bir sitemde bulunmuş. Bana da sordular Nişantaşı’nda; ‘Nebahat Hanım böyle demiş, siz de zengin rollerinde oynuyorsunuz. Böyle mi düşünüyorsunuz’ diye. ‘Evet bana da gelmiyor. Zengin rolleri geliyor’ dedim. ‘Sizce neden gelmiyor’ diye sorulunca da artık ‘tipim müsait değil’ diye yanıt verdim.”