Bade İşçil: Hediyelere boğulmalıyım

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Oyuncu, muhabirlerin “14 Şubat gibi özel günlerin sizin için bir anlamı var mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim için özel günler çok da özel değil. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi. Ben her günün insanıyım. Ben her gün hediyelere boğulmalıyım. Kimse yok ama.”

İşçil, uzun zamandır bir projede yer almamasına dair ise şunları söyledi: “Para için beğenmediğim ve yer almak istemediğim bir projede olmam. Tabii ki hepimiz para kazanmak için yapıyoruz bu işi ama beğenmem lazım. Yoksa çok para yine verseler yine olmaz. Sonuçta 3-5 bölümde biten bir projede olmak bence kariyerime zarar verir. Ekranda olmayı sevenler kabul ediyor olabilir ama herkesin kendi tercihi bu.”

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Oyuncu, Yunanistan’dan yeni döndüğünü de söyledi: “Selanik’e gittik ve Atatürk’ün evini dışardan görebildik. Çünkü tadilattaydı.”