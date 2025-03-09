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Bade İşçil: Hediyelere boğulmalıyım

Güncelleme Tarihi:

#Bade İşçil#Aşiyan#Yunanistan
Bade İşçil: Hediyelere boğulmalıyım
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 09:14

Bade İşçil önceki gün Aşiyan sahilinde yürüyüş yaptı.

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Oyuncu, muhabirlerin “14 Şubat gibi özel günlerin sizin için bir anlamı var mıdır?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim için özel günler çok da özel değil. Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü gibi. Ben her günün insanıyım. Ben her gün hediyelere boğulmalıyım. Kimse yok ama.”

Bade İşçil: Hediyelere boğulmalıyım

İşçil, uzun zamandır bir projede yer almamasına dair ise şunları söyledi: “Para için beğenmediğim ve yer almak istemediğim bir projede olmam. Tabii ki hepimiz para kazanmak için yapıyoruz bu işi ama beğenmem lazım. Yoksa çok para yine verseler yine olmaz. Sonuçta 3-5 bölümde biten bir projede olmak bence kariyerime zarar verir. Ekranda olmayı sevenler kabul ediyor olabilir ama herkesin kendi tercihi bu.”

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Oyuncu, Yunanistan’dan yeni döndüğünü de söyledi: “Selanik’e gittik ve Atatürk’ün evini dışardan görebildik. Çünkü tadilattaydı.”

 

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#Bade İşçil#Aşiyan#Yunanistan

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